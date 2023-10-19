https://ukraina.ru/20231019/1050342189.html

Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым

Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым - 19.10.2023 Украина.ру

Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через французских журналистов отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале

2023-10-19T23:32

2023-10-19T23:32

2023-10-19T23:32

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Последствия атаки Вооружённых сил Украины на штаб флота приехали оценить журналисты канала France 2. Увидев фрагменты ракеты они, по словам губернатора, неприятно удивились. Теперь эти осколки следует показать во Франции, чтобы люди видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня – на мирных горожан, подчеркнул Развожаев. Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. В тот день боевики киевского режима выпустили не менее пяти ракет, все их сбила противовоздушная оборона. Повреждения получило историческое здание штаба.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, черноморский флот, всу, михаил развожаев