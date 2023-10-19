https://ukraina.ru/20231019/1050342189.html
Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым
Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым - 19.10.2023 Украина.ру
Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через французских журналистов отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
2023-10-19T23:32
2023-10-19T23:32
2023-10-19T23:32
новости
севастополь
черноморский флот
всу
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037048243_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_1e22b687c4a27c5804d6f7a8eab8aecd.jpg
Последствия атаки Вооружённых сил Украины на штаб флота приехали оценить журналисты канала France 2. Увидев фрагменты ракеты они, по словам губернатора, неприятно удивились. Теперь эти осколки следует показать во Франции, чтобы люди видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня – на мирных горожан, подчеркнул Развожаев. Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. В тот день боевики киевского режима выпустили не менее пяти ракет, все их сбила противовоздушная оборона. Повреждения получило историческое здание штаба.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037048243_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_22a683f1761941a808198a57c92b880b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, черноморский флот, всу, михаил развожаев
Новости, Севастополь, Черноморский флот, ВСУ, Михаил Развожаев
Развожаев отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей Крым
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через французских журналистов отправил "на родину" осколок ракеты, атаковавшей штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
"Французская ракета отправляется на родину. Правда, в этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя", – написал он.
Последствия атаки Вооружённых сил Украины на штаб флота приехали оценить журналисты канала France 2. Увидев фрагменты ракеты они, по словам губернатора, неприятно удивились. Теперь эти осколки следует показать во Франции, чтобы люди видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня – на мирных горожан, подчеркнул Развожаев.
"Не знаю, рассказали ли журналисты в итоге о моём подарке. Найти сюжет на сайте телекомпании не удалось. Говорят, он прошёл в онлайн-эфире и на сайт его публиковать не стали. Надеюсь, потому, что стало стыдно", – заключил губернатор.
Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. В тот день боевики киевского режима выпустили не менее пяти ракет, все их сбила противовоздушная оборона. Повреждения получило историческое здание штаба.