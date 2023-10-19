https://ukraina.ru/20231019/1050342082.html
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров
Все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре будут выполнены, работа в этом направлении уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, пишет RT
2023-10-19T23:10
2023-10-19T23:10
2023-10-19T23:10
новости
сергей лавров
кндр
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Сергей Лавров также отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. В ответ на это Ким Чен Ын сказал, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается. Двустороннее сотрудничество и ключевые аспекты международной повестки стали главными темами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который принял российского гостя в Пхеньяне. Ранее в Пекине президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили взаимовыгодное сотрудничество России и Китая.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, кндр, ким чен ын, китай, россия, владимир путин
Новости, Сергей Лавров, КНДР, Ким Чен Ын, Китай, Россия, Владимир Путин
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров
Все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре будут выполнены, работа в этом направлении уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, пишет RT
"Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились. Соответствующая работа уже началась", — сказал глава российского МИДа.
Сергей Лавров также отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. В ответ на это Ким Чен Ын сказал, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается.
Двустороннее сотрудничество и ключевые аспекты международной повестки стали главными темами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который принял российского гостя в Пхеньяне.
Ранее в Пекине президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили взаимовыгодное сотрудничество России и Китая.