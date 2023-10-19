Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
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Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров
Все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре будут выполнены, работа в этом направлении уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, пишет RT
2023-10-19T23:10
2023-10-19T23:10
новости
сергей лавров
кндр
ким чен ын
китай
россия
владимир путин
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Сергей Лавров также отметил, что отношения России и КНДР вышли на&nbsp;качественно новый, стратегический уровень. В ответ на это Ким Чен Ын сказал, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается. Двустороннее сотрудничество и ключевые аспекты международной повестки стали главными темами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который принял российского гостя в Пхеньяне. Ранее в Пекине президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили взаимовыгодное сотрудничество России и Китая.
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новости, сергей лавров, кндр, ким чен ын, китай, россия, владимир путин
Новости, Сергей Лавров, КНДР, Ким Чен Ын, Китай, Россия, Владимир Путин

Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров

23:10 19.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре будут выполнены, работа в этом направлении уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, пишет RT
"Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились. Соответствующая работа уже началась", — сказал глава российского МИДа.
Сергей Лавров также отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. В ответ на это Ким Чен Ын сказал, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается.
Двустороннее сотрудничество и ключевые аспекты международной повестки стали главными темами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который принял российского гостя в Пхеньяне.
Ранее в Пекине президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили взаимовыгодное сотрудничество России и Китая.
 
НовостиСергей ЛавровКНДРКим Чен ЫнКитайРоссияВладимир Путин
 
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