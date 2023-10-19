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Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров

Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров - 19.10.2023 Украина.ру

Работа по заключённым договорённостям России и Китая уже начата – Лавров

Все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре будут выполнены, работа в этом направлении уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, пишет RT

2023-10-19T23:10

2023-10-19T23:10

2023-10-19T23:10

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Сергей Лавров также отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. В ответ на это Ким Чен Ын сказал, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается. Двустороннее сотрудничество и ключевые аспекты международной повестки стали главными темами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который принял российского гостя в Пхеньяне. Ранее в Пекине президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили взаимовыгодное сотрудничество России и Китая.

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2023

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новости, сергей лавров, кндр, ким чен ын, китай, россия, владимир путин