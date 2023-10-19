Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ - 19.10.2023 Украина.ру
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Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ
Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ - 19.10.2023 Украина.ру
Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ
Военнослужащие российской противовоздушной обороны в очередной раз сорвали попытку Вооружённых сил Украины атаковать территорию РФ. Над Белгородской областью сбит беспилотник, сообщили ночью, 19 октября, в минобороны России
2023-10-19T22:48
2023-10-19T22:48
новости
вячеслав гладков
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обстрелы
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До того, о работе ПВО в регионе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, что за предыдущие сутки украинская армия обстреляла село Щетиновка, Наумовка, Красный Хутор, Журавлевка, Нехотеевка, Устинка, Ближнее, Карабаново, Дроновка, Вязовое, Староселье, Новая Таволжанка, Муром, Середа, а также окраина хутора Старый и Балки. Пострадавших нет.
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новости, вячеслав гладков, белгород, сво, всу, обстрелы, бпла, минобороны рф
Новости, Вячеслав Гладков, Белгород, СВО, ВСУ, обстрелы, БПЛА, Минобороны РФ

Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ

22:48 19.10.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Военнослужащие российской противовоздушной обороны в очередной раз сорвали попытку Вооружённых сил Украины атаковать территорию РФ. Над Белгородской областью сбит беспилотник, сообщили ночью, 19 октября, в минобороны России
"19 октября около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в официальном сообщении.
До того, о работе ПВО в регионе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщал, что за предыдущие сутки украинская армия обстреляла село Щетиновка, Наумовка, Красный Хутор, Журавлевка, Нехотеевка, Устинка, Ближнее, Карабаново, Дроновка, Вязовое, Староселье, Новая Таволжанка, Муром, Середа, а также окраина хутора Старый и Балки. Пострадавших нет.
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородСВОВСУобстрелыБПЛАМинобороны РФ
 
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