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Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ

Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ - 19.10.2023 Украина.ру

Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ

Военнослужащие российской противовоздушной обороны в очередной раз сорвали попытку Вооружённых сил Украины атаковать территорию РФ. Над Белгородской областью сбит беспилотник, сообщили ночью, 19 октября, в минобороны России

2023-10-19T22:48

2023-10-19T22:48

2023-10-19T22:48

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До того, о работе ПВО в регионе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, что за предыдущие сутки украинская армия обстреляла село Щетиновка, Наумовка, Красный Хутор, Журавлевка, Нехотеевка, Устинка, Ближнее, Карабаново, Дроновка, Вязовое, Староселье, Новая Таволжанка, Муром, Середа, а также окраина хутора Старый и Балки. Пострадавших нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав гладков, белгород, сво, всу, обстрелы, бпла, минобороны рф