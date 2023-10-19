https://ukraina.ru/20231019/1050341693.html

ВСУ потеряли шансы захватить российские территории – Newsweek

ВСУ потеряли шансы захватить российские территории – Newsweek - 19.10.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли шансы захватить российские территории – Newsweek

Этой осенью и зимой у Вооружённых сил Украины нет никаких шансов добиться успеха в зоне Специальной военной операции. Об этом пишет Newsweek , ссылаясь на мнения военных экспертов и боевиков украинской армии

2023-10-19T22:05

2023-10-19T22:05

2023-10-19T22:05

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Сейчас погода изменилась и даже прибытие значительной военной помощи из США не сможет повлиять на неизбежную смену сезонов, говорится в публикации. По его словам, ВСУ не смогут также прорваться в Крым. Эта часть летнего наступления Украины не увенчалась успехом. Главными проблемами для киевских боевиков эксперты называют распутицу, грязь, рыхлую почву и наступающие холода. В статье также говорится, что американские танки Abrams также не смогут раскрыть свой потенциал, так как будут застревать в грязи. Прогнозы в Киеве более оптимистичны. Так, в четверг, 19 октября, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своём телеграм-канале, что сегодня для ВСУ наступило "время продемонстрировать непоколебимость поддержки Украины на всех уровнях". Вероятно, таким образом Подоляк хвастается поставкой на вооружение украинским боевикам американских ракет ATACMS, которые по мнению президента России Владимира Путина не способны изменить ситуацию. Россия сможет отражать такие атаки.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, сво, донбасс, крым