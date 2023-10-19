ВСУ потеряли шансы захватить российские территории – Newsweek
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Этой осенью и зимой у Вооружённых сил Украины нет никаких шансов добиться успеха в зоне Специальной военной операции. Об этом пишет Newsweek , ссылаясь на мнения военных экспертов и боевиков украинской армии
Сейчас погода изменилась и даже прибытие значительной военной помощи из США не сможет повлиять на неизбежную смену сезонов, говорится в публикации.
"Боюсь, нам придется признать, что Украина больше не имеет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний", – цитирует издание аналитика Гаагского центра исследований безопасности Фредерика Мертена.
По его словам, ВСУ не смогут также прорваться в Крым. Эта часть летнего наступления Украины не увенчалась успехом.
Главными проблемами для киевских боевиков эксперты называют распутицу, грязь, рыхлую почву и наступающие холода.
"Это будет очень тяжелая зима. Мы должны признать правду", – сказал журналистам майор ВСУ Виктор Трегубов.
В статье также говорится, что американские танки Abrams также не смогут раскрыть свой потенциал, так как будут застревать в грязи.
Прогнозы в Киеве более оптимистичны. Так, в четверг, 19 октября, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своём телеграм-канале, что сегодня для ВСУ наступило "время продемонстрировать непоколебимость поддержки Украины на всех уровнях".
"Многие друзья Украины сегодня искренне волнуются, что обострение событий на Ближнем Востоке может забрать внимание союзников и уменьшить поддержку Украины. Я гораздо более оптимистичен. Время продемонстрировать непоколебимость поддержки Украины на всех уровнях. Время авиации. Время дальнобойных ракет", – отметил он.
Вероятно, таким образом Подоляк хвастается поставкой на вооружение украинским боевикам американских ракет ATACMS, которые по мнению президента России Владимира Путина не способны изменить ситуацию. Россия сможет отражать такие атаки.