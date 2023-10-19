https://ukraina.ru/20231019/1050339513.html

Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине

Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине - 19.10.2023 Украина.ру

Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией

2023-10-19T18:25

2023-10-19T18:25

2023-10-19T18:25

хроники

эксклюзив

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За законопроект, запрещающий "связанные с Россией" религиозные организации проголосовали 267 народных депутатов. При этом после голосования возникла перепалка между некоторыми парламентариями.Так, чуть ли не до драки дошло между Игорем Гузём из депутатской группы "За будущее" и Артёмом Дмитруком, ранее исключённым из "Слуги народа". Последнего освистали за то, что он проголосовал против. Сам же Дмитрук обвинил Гузя и его сторонников в том, что они раскалывают страну и играют на руку РФ."Большинство из нас, кто крещён, крещены именно в этой церкви (УПЦ — Ред.). И теперь мы ее запрещаем. В условиях войны мы должны объединиться, но, к сожалению, мы видим, что многие работают против Украины. Нашу веру, нашу УПЦ невозможно запретить, невозможно уничтожить", - позже рассказал Дмитрук в своём видеообращении, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.Негативно оценили голосование в парламенте и неподконтрольные власти украинские СМИ."Чего следовало ожидать. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за запрет Украинской православной церкви. "За" проголосовали 267 депутатов. "Против" — 15. Тут ничего необычного. Просто передел. И да, запомните. Сильный делает то, что хочет. Сейчас у этой власти сила, она продолжает раскол общества, придут другие, будет по-другому. Мы из-за дураков у власти уже почти 10 лет в состоянии войны, потеряв при этом миллионы людей (умерли/уехали), сотни тысяч километров территории, богатой ресурсами, а также почти всю инфраструктуру", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Законопроект, который Рада поддержала в первом чтении, ранее раскритиковал Всемирный совет церквей. Так, в письме спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку директор Комиссии церквей по международным делам Питер Прув заявил, что это документ "грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины"."Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений. По этим причинам мы призываем к фундаментальному переосмыслению этих мер (законопроекта — Ред.) и, как минимум, значительных исправлений для устранения его недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины, её национальными интересами в сфере единства и социальной сплоченности и её международными обязательствами", - указывалось в письме.Уже после того, как законопроект приняли в первом чтении, его прокомментировали в Украинской православной церкви — единственной каноничной православной церкви на Украине. Данный законопроект направлен именно против УПЦ, которая является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви."Слово "приняли", мне кажется, меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но, в целом, этот закон даже не об УПЦ. В парламенте уже целый пакет антихристианских законопроектов уже принято. И еще много чего такого же ожидается. Напомню, в разгар войны и бомбардировок украинских городов депутаты заняты развитием гендерного законодательства, легализацией "медицинских" наркотиков. Сегодня с таким задором запрещали церковь. В ближайшее время депутат Инна Совсун обещает принятие закона об однополых партнерствах. Очевидно, что это не предел их фантазий. Всё это абсолютно не соответствует Конституции Украины, но проталкивается через парламент. И, более того, те, кто избирал депутатов, не делегировали их заниматься такими вещами даже в мирное время. А во время войны эйфория депутатов от принятого в первом чтении законопроекта выглядела не менее цинично, чем их многомиллионные заграничные виллы и свадьбы, позор за которые перед зарубежными партнерами несет весь украинский народ", - заявил в комментарии украинскому изданию "Страна" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.В свою очередь Юридический отдел Украинской православной церкви заявил, что поддержанный Верховной Радой законопроект нарушает свободу вероисповедания."Законопроект №8371, который, как отмечается, запрещает деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, по сути своим содержанием направлен на запрет Украинской Православной Церкви и нарушает право на свободу вероисповедания граждан Украины, принадлежащих к УПЦ. В самом проекте закона об УПЦ не сказано, однако его происхождение (решение СНБО относительно УПЦ), медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ, которая на самом деле является самостоятельной и независимой Церковью, и сознательно пытаются выдать ее за РПЦ, а священнослужителей и верующих людей, которые являются гражданами Украины, отнесли к агентам РФ", - отмечалось в комментарии юристов, размещённом на сайте УПЦ.В юридическом отделе указали, что в обосновании необходимости принятия законопроекта его инициаторы ссылаются на "религиоведческую экспертизу", которая даже не имеет юридического характера, и на уголовные производства в отношении представителей УПЦ, которые якобы несут угрозу национальной безопасности."На самом деле, этот законопроект не соответствует Конвенции по правам человека и Конституции Украины (Ст. 35), поскольку ни один из этих документов не предусматривает возможности запрещения права на свободу вероисповедания. Такое право может лишь ограничиваться и только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей", – указали юристы.По их словам, ни "религиоведческая экспертиза", ни уголовные производства, на которые ссылаются авторы проекта, "не являются основанием не только для запрета, но и для ограничения права на свободу вероисповедания".Раскритиковали законопроект и сторонние наблюдатели. Так, политолог, историк и писатель Лев Вершинин указал, что произошедшее — довольно предсказуемо."Запрет УПЦ не удивляет. Этого не могло не случиться: у дьявола всегда ложка длиннее. И безусловно, очень значительное количество батюшек, покряхтев, уйдёт в разрешённые структуры. Как уже было в тех местах в конце 16 и 17-м веках Но. Помимо здравомыслящих, принявших реалии, неизбежно будет какой-то, пусть небольшой процент батюшек, для которых Горнее важнее земного. И неизбежно будет большое количество мирян, которые соберутся вокруг не сломавшихся иереев, молясь на дому, и тем самым совершая уголовное преступление. И тогда властям придётся карать (штрафовать, сажать, калечить силами "активистов") этих "катакомбников", превращая их в мучеников за веру, без всякой политики. Это тоже бывало в истории не раз, и как правило, давало совсем не тот результат, на который рассчитывали гонители...", - указал он.Принятие законопроекта во втором чтении и в целом может ознаменоваться новой волной массового захвата храмов УПЦ и нападений на православных на Украине.

https://ukraina.ru/20231019/1050322907.html

https://ukraina.ru/20231019/1050317047.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив