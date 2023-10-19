https://ukraina.ru/20231019/1050338771.html
Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам - 19.10.2023 Украина.ру
Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
Пользование электроприборами лучше перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку с энергосистемы, заявил глава комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальным услугам и энергетике Андрей Герус
2023-10-19T18:08
2023-10-19T18:08
2023-10-19T18:08
новости
украина
электричество
электроэнергия
укрэнерго
электроподстанции
ракеты
андрей герус
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Герус обратился к украинцам с просьбой перенести пользование электроприборами с вечернего времени на ночное, ближе к полуночи. Это значительно снизит нагрузку на энергосистему, пояснил он."Можно сказать, что мы готовы к отопительному сезону, проведены работы и по укреплению некоторых подстанций, построена определенная гражданская оборона. Но в данном случае очень большое значение имеет интенсивность вероятных ракетных атак“, - заявил Герус.Он подчеркнул, что в последние недели атак по Центральной Украине достаточно мало. И предположил, что ракеты накапливают, чтобы пускать "не по одной-две-пять, так как с таким количеством ПВО справляется, а ракеты будут пускать десятками“.Летом в "Укрэнерго“ призывали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров.Специалисты "Укрэнерго" посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.Украинское издание Liga.Tech сообщило, что большинство провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии на Украине, самая критичная ситуация с интернет-сетями в Киеве. Отчасти сгладить проблему может самостоятельная закупка жителями страны источников бесперебойного питания для Wi-Fi-роутеров, добавили там.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, электричество, электроэнергия, укрэнерго, электроподстанции, ракеты, андрей герус
Новости, Украина, электричество, электроэнергия, Укрэнерго, электроподстанции, ракеты, Андрей Герус
Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
Пользование электроприборами лучше перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку с энергосистемы, заявил глава комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальным услугам и энергетике Андрей Герус
Герус обратился к украинцам с просьбой перенести пользование электроприборами с вечернего времени на ночное, ближе к полуночи. Это значительно снизит нагрузку на энергосистему, пояснил он.
"Можно сказать, что мы готовы к отопительному сезону, проведены работы и по укреплению некоторых подстанций, построена определенная гражданская оборона. Но в данном случае очень большое значение имеет интенсивность вероятных ракетных атак“, - заявил Герус.
Он подчеркнул, что в последние недели атак по Центральной Украине достаточно мало. И предположил, что ракеты накапливают, чтобы пускать "не по одной-две-пять, так как с таким количеством ПВО справляется, а ракеты будут пускать десятками“.
Летом в "Укрэнерго“ призывали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров.
Специалисты "Укрэнерго" посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.
Украинское издание Liga.Tech сообщило, что большинство провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии на Украине, самая критичная ситуация с интернет-сетями в Киеве. Отчасти сгладить проблему может самостоятельная закупка жителями страны источников бесперебойного питания для Wi-Fi-роутеров, добавили там.