https://ukraina.ru/20231019/1050337893.html
ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье - 19.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
Сотрудниками УФСБ по Запорожской области задержан гражданин Украины, готовивший подрыв колонны российской армии. Об этом 19 октября сообщила российская спецслужба
2023-10-19T17:47
2023-10-19T17:47
2023-10-19T17:47
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спецслужбы
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
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Задержанный житель Запорожской области накопил 18 миномётных снарядов калибра 82 м, миномётный снаряд калибром 120 мм, 300 гр взрывчатки и детонаторы. Помощь в накоплении схрона оказывали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Они также координировали деятельность злоумышленника, признавшегося в подготовке подрыва российской военной колонны с помощью самодельного взрывного устройства.По факту возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.В ГУР Украины не комментируют инцидент.Ранее представители ГУР Минобороны Украины заявили о причастности к серии терактов на территории Российской Федерации. Жертвами их спецопераций стали гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры. Среди погибших – дочь известного русского философа Александра Дугина, журналисты и общественные деятели, политики народных республик Донбасса.Запорожская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума 2022 года. День воссоединения с Россией новые регионы отмечают 30 сентября.
https://ukraina.ru/20231006/1049966517.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, терроризм, диверсанты, диверсии, запорожская область, новые регионы рф, спецслужбы, гур моу, главное управление разведки украины (гур)
Новости, ФСБ, терроризм, диверсанты, диверсии, Запорожская область, Новые регионы РФ, спецслужбы, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)
ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
Сотрудниками УФСБ по Запорожской области задержан гражданин Украины, готовивший подрыв колонны российской армии. Об этом 19 октября сообщила российская спецслужба
Задержанный житель Запорожской области накопил 18 миномётных снарядов калибра 82 м, миномётный снаряд калибром 120 мм, 300 гр взрывчатки и детонаторы. Помощь в накоплении схрона оказывали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Они также координировали деятельность злоумышленника, признавшегося в подготовке подрыва российской военной колонны с помощью самодельного взрывного устройства.
По факту возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
В ГУР Украины не комментируют инцидент.
Ранее представители ГУР Минобороны Украины заявили о причастности к серии терактов на территории Российской Федерации. Жертвами их спецопераций стали гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры. Среди погибших – дочь известного русского философа Александра Дугина, журналисты и общественные деятели, политики народных республик Донбасса.
Запорожская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума 2022 года. День воссоединения с Россией новые регионы отмечают 30 сентября.