https://ukraina.ru/20231019/1050337893.html

ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье

ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье - 19.10.2023 Украина.ру

ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье

Сотрудниками УФСБ по Запорожской области задержан гражданин Украины, готовивший подрыв колонны российской армии. Об этом 19 октября сообщила российская спецслужба

2023-10-19T17:47

2023-10-19T17:47

2023-10-19T17:47

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Задержанный житель Запорожской области накопил 18 миномётных снарядов калибра 82 м, миномётный снаряд калибром 120 мм, 300 гр взрывчатки и детонаторы. Помощь в накоплении схрона оказывали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Они также координировали деятельность злоумышленника, признавшегося в подготовке подрыва российской военной колонны с помощью самодельного взрывного устройства.По факту возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.В ГУР Украины не комментируют инцидент.Ранее представители ГУР Минобороны Украины заявили о причастности к серии терактов на территории Российской Федерации. Жертвами их спецопераций стали гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры. Среди погибших – дочь известного русского философа Александра Дугина, журналисты и общественные деятели, политики народных республик Донбасса.Запорожская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума 2022 года. День воссоединения с Россией новые регионы отмечают 30 сентября.

https://ukraina.ru/20231006/1049966517.html

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новости, фсб, терроризм, диверсанты, диверсии, запорожская область, новые регионы рф, спецслужбы, гур моу, главное управление разведки украины (гур)