Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
Именно поэтому Эстония тратит на помощь Украине около 1% ВВП и готова дать еще больше, заявил на форуме под эгидой Атлантического совета министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Укринформа.
По словам Цахкна, главная причина поддержки, которую разделяют до 90% населения Эстонии – это понимание, что Украина ведет военные действия вместо Европы.
"Вместо нас их [погибших военных] лишились украинцы. И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективен и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина сражается именно с этим", – подчеркнул Цахкна.
Он отметил, что для Эстонии СВО на Украине несет экзистенциальную угрозу. Поэтому она концентрирует свою политику в том числе на поддержке Украины.
Также Цахкна добавил, что расширение зоны безопасности в Европе отвечает интересам Эстонии.