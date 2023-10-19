Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место

"Вместо нас их [погибших военных] лишились украинцы. И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективен и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина сражается именно с этим", – подчеркнул Цахкна.