Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место - 19.10.2023 Украина.ру
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Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место - 19.10.2023 Украина.ру
Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
Именно поэтому Эстония тратит на помощь Украине около 1% ВВП и готова дать еще больше, заявил на форуме под эгидой Атлантического совета министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Укринформа.
2023-10-19T17:49
2023-10-19T17:49
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По словам Цахкна, главная причина поддержки, которую разделяют до 90% населения Эстонии – это понимание, что Украина ведет военные действия вместо Европы.Он отметил, что для Эстонии СВО на Украине несет экзистенциальную угрозу. Поэтому она концентрирует свою политику в том числе на поддержке Украины.Также Цахкна добавил, что расширение зоны безопасности в Европе отвечает интересам Эстонии.
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новости, новости украины, эстония
Новости, Новости Украины, Эстония

Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место

17:49 19.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
- РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
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Именно поэтому Эстония тратит на помощь Украине около 1% ВВП и готова дать еще больше, заявил на форуме под эгидой Атлантического совета министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Укринформа.
По словам Цахкна, главная причина поддержки, которую разделяют до 90% населения Эстонии – это понимание, что Украина ведет военные действия вместо Европы.

"Вместо нас их [погибших военных] лишились украинцы. И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективен и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина сражается именно с этим", – подчеркнул Цахкна.

Он отметил, что для Эстонии СВО на Украине несет экзистенциальную угрозу. Поэтому она концентрирует свою политику в том числе на поддержке Украины.
Также Цахкна добавил, что расширение зоны безопасности в Европе отвечает интересам Эстонии.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 16:02
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила домаКая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
 
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