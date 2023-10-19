ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщили 19 октября в пресс-службе Минобороны РФ
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.
Также средствами ПВО сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Помимо этого, в течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР уничтожен 61 беспилотник.
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