ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны - 19.10.2023 Украина.ру
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ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны
ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны - 19.10.2023 Украина.ру
ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны
ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщили 19 октября в пресс-службе Минобороны РФ
2023-10-19T15:40
2023-10-19T15:40
новости
россия
вс рф
минобороны рф
беспилотники
самолеты
миг-29
су-25
вертолеты
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Также средствами ПВО сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Помимо этого, в течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР уничтожен 61 беспилотник.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, беспилотники, самолеты, миг-29, су-25, вертолеты
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, беспилотники, самолеты, МиГ-29, Су-25, вертолеты

ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны

15:40 19.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщили 19 октября в пресс-службе Минобороны РФ
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.
Также средствами ПВО сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Помимо этого, в течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР уничтожен 61 беспилотник.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
05:03
Как повлияют ATACMS на фронт? Анализ экспертовУкраинская армия применила американские ракеты дальнего радиуса ATACMS. Официально о передаче Украине этого дальнобойного оружия США не анонсировали. Но обострение на Ближнем Востоке заставило Байдена действовать более решительно, прежде всего в глазах собственного избирателя.
 
НовостиРоссияВС РФМинобороны РФбеспилотникисамолетыМиГ-29Су-25вертолеты
 
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