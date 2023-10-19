https://ukraina.ru/20231019/1050330250.html

ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны

ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны - 19.10.2023 Украина.ру

ВС РФ сбили два украинских самолёта и один вертолёт - Минобороны

ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщили 19 октября в пресс-службе Минобороны РФ

2023-10-19T15:40

2023-10-19T15:40

2023-10-19T15:40

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Также средствами ПВО сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Помимо этого, в течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР уничтожен 61 беспилотник.

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2023

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новости, россия, вс рф, минобороны рф, беспилотники, самолеты, миг-29, су-25, вертолеты