От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен
15:41 19.10.2023 (обновлено: 16:45 19.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
В Китае придают особое значение развитию отношений с Россией, именно это и было продемонстрировано миру в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин для участия в работе форума "Один пояс — один путь"
17 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин прилетел с визитом в Китай, где ему был оказан приём на высоком уровне, отмечает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Своё мнение об итогах визита российского президента публицист выразил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.
Мнение Сюй Цзицзюня:
Одной из особенностей проходившего в Пекине 17–18 октября международного форума «Один пояс — один путь» было то, что Китай заранее сообщил всем странам-участницам мероприятия непременное условие: главы государств и высокопоставленные гости передвигаются по Пекину на автомобилях, предоставляемых китайской стороной.
В свою очередь Россия поступила по-своему и за два дня до открытия форума пять самолётов ВВС РФ доставили в Пекин необходимое для визита президента страны оборудование, включая автомобили.
Исключение было сделано в знак понимания Китаем положения, в котором находится в данный момент Россия: страна фактически в состоянии войны, поэтому глава государства должен иметь доступ ко всему необходимому оборудованию для принятия важнейших государственных решений в любую минуту.
На протяжении всего визита президенту Путину был обеспечен небывалый уровень не только почёта, но и безопасности: к красной ковровой дорожке и почётному караулу прибавилось защитное покрытие для трапа самолёта.
10:01Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - ПутинРоссийско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Об этом 19 октября сообщили журналисты РИА Новости
В связи с этим стоит напомнить, что с 22 по 24 августа этого года в ЮАР проходила 15-я встреча в верхах глав стран БРИКС. Это была первая офлайн-встреча, проведённая с 2020 года.
Первоначальные планы по участию во встрече российской стороне пришлось поменять из-за абсурдного ордера МУС на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной передачи детей с территории Украины на территорию России.
Так как ЮАР является страной, подписавшей соглашения Международного уголовного суда, визит пришлось отменить.
Ни Китай, ни Россия не являются подписантами МУС, поэтому изначально у обоих сторон не было необходимости беспокоиться о возможных претензиях МУС. Наши страны пользуются высокой степенью взаимного доверия, и даже если и поступили бы какие-либо заявления со стороны МУС, то все гаагские бумаги с шумом полетели бы в мусорную корзину одного из пекинских кабинетов.
К тому же, с началом палестино-израильского конфликта, уже приведшего к гибели тысяч людей, о чём, кстати, 13 октября ЮНИСЕФ и выступил с заявлением, в котором говорится, что дети в секторе Газа «заплатили самую тяжёлую цену», законность так называемого Международного уголовного суда вообще стоит под вопросом: ордер на арест главного виновника кровопролития Нетаньяху ещё не выдан.
Политика Израиля в отношении народа Палестины привела к гуманитарному кризису: более миллиона жителей Газы остались без крова, в результате израильских бомбардировок бесчисленное количество домов разрушено, счёт погибших и раненых идёт на тысячи.
Для урегулирования палестино-израильского конфликта наиболее важны позиция и отношение к нему арабских стран, прежде всего 22 стран Лиги арабских государств во главе с Саудовской Аравией.
Китай и Россия как нейтральные державы не готовы напрямую вмешиваться в палестино-израильский конфликт, но надеются на сотрудничество с арабскими странами в целом для продвижения мирного процесса и реализации решения о двух государствах.
С объективной точки зрения начало палестино-израильского конфликта благоприятно для России в противостоянии с НАТО на территории Украины. Западные наёмники ушли с Украины в Израиль и готовятся войти в Газу для участия в уличных боях. В значительной степени давление на российскую армию на линии фронта было снижено.
04:52Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
В начале сентября 2023 года во время моей поездки по России, организованной изданием Украина.ру, мне удалось пообщаться командиром танка, возвращавшегося с передовой на побывку.
В разговоре танкист много рассказывал, что костяком со стороны противника выступают именно наёмники из стран НАТО, а украинские же солдаты, как правило, служат лишь дешёвым пушечным мясом. Поэтому есть вероятность, что сопротивление украинских военных понизится в разы с отъездом иностранных кураторов и наёмников.
Нынешний визит президента Путина в Китай, безусловно, углубит отношения сотрудничества между двумя странами. За визитом последуют совместное развитие и строительство особых экономических зон, сотрудничество между портами Тихоокеанского побережья наших стран, сотрудничество в области энергетики, расширение сферы инвестиций и, конечно же, продолжение тесных контактов между военными.
Китайско-российское военное сотрудничество всегда было одним из приоритетных направлений политики наших стран. Помимо взаимодействия двух стран в военно-стратегической области остаётся чрезвычайно широкий простор для сотрудничества в области военной науки и техники.
С началом конфликта на Украине проявились определённые недостатки Российских Вооружённых сил, однако нельзя не признать, что Россия по-прежнему обладает отличительными чертами и уникальным преимуществом в области стратегического сдерживания, такими как стратегические атомные подводные лодки, ядерные ракеты, гиперзвуковое оружие и ядерные торпеды.
Технологические инновации России в области стратегического сдерживания резко контрастируют с комплексными прорывами Китая в области обычных вооружений. При любой оценке Китай и Россия обладают взаимодополняющими преимуществами в военной области, и у нас есть большие возможности для сотрудничества.
А разве можно иначе? Ведь совсем недавно Комиссия по стратегической политике Конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится, что «международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые они отстаивают», находятся под «угрозой» со стороны Китая и России и якобы эта «угроза» усилится в период с 2027 по 2035 год, поэтому вашингтонской администрации необходимо уже сейчас принимать решения по подготовке к одновременной войне с нашими странами.
Впрочем, Владимир Путин метко назвал данные рекомендация бредом, с чем в нашей стране полностью и согласны. Но хотя Конгресс США и несёт бред, подтверждается необходимость нашего сотрудничества. Раз уж противник такой упрямый и свирепый, было бы глупо не объединить усилия для противостояния ему.
9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что китайские стратегические атомные подводные лодки нового поколения, «оснащённые российскими технологиями», могут стать кошмаром для США. Речь о том, что строящуюся при технической поддержке России стратегическую атомную подводную лодку типа 096 будет сложнее обнаружить.
Известно, что атомная подводная лодка типа 096 длиной около 140 метров и водоизмещением около 20 тысяч тонн в погруженном состоянии будет значительно превосходить находящиеся на вооружении АПЛ типа 094, которые несут и запускают новейшие китайские межконтинентальные баллистические ракеты дальностью полёта более 12 тысяч километров.
Находящиеся сегодня на вооружении Китая стратегические атомные подводные лодки проекта 094, несущие межконтинентальные ракеты подводного базирования «Цзюлан-3», имеют более крупный калибр, в применении требующий использования конструкции типа «черепаха», что приводит к проблемам с подводного сопротивления и глушением шума.
Американские исследования показывают, что стратегическая атомная подводная лодка типа 096 по скрытности, сенсорам и вооружению может сравниться с самыми современными российскими подводными лодками того же типа и потенциально может оказывать «серьёзное воздействие» на США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Если это соответствует действительности, стоит только радоваться, ибо наличие подобной подлодки в арсенале имеет важное значение для сдерживания военных амбиций США — ядерного шантажа в частности.
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, проблема Азиатско-Тихоокеанского региона тесно взаимосвязаны, и победа на каждом направлении — это не только наша с вами победа, надежда огромного числа народов развивающихся стран на освобождение от гегемонистского гнёта Запада.
Именно это и было продемонстрировано в Пекине.