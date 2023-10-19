От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен - 19.10.2023 Украина.ру
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От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен
От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен - 19.10.2023 Украина.ру
От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен
В Китае придают особое значение развитию отношений с Россией, именно это и было продемонстрировано миру в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин для участия в работе форума "Один пояс — один путь"
2023-10-19T15:41
2023-10-19T16:45
эксклюзив
кнр (китай)
россия
отношения
визит
владимир путин
форум
автомобили
сво
делегация
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17 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин прилетел с визитом в Китай, где ему был оказан приём на высоком уровне, отмечает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Своё мнение об итогах визита российского президента публицист выразил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.Мнение Сюй Цзицзюня:Одной из особенностей проходившего в Пекине 17–18 октября международного форума «Один пояс — один путь» было то, что Китай заранее сообщил всем странам-участницам мероприятия непременное условие: главы государств и высокопоставленные гости передвигаются по Пекину на автомобилях, предоставляемых китайской стороной. В свою очередь Россия поступила по-своему и за два дня до открытия форума пять самолётов ВВС РФ доставили в Пекин необходимое для визита президента страны оборудование, включая автомобили. Исключение было сделано в знак понимания Китаем положения, в котором находится в данный момент Россия: страна фактически в состоянии войны, поэтому глава государства должен иметь доступ ко всему необходимому оборудованию для принятия важнейших государственных решений в любую минуту.На протяжении всего визита президенту Путину был обеспечен небывалый уровень не только почёта, но и безопасности: к красной ковровой дорожке и почётному караулу прибавилось защитное покрытие для трапа самолёта. В связи с этим стоит напомнить, что с 22 по 24 августа этого года в ЮАР проходила 15-я встреча в верхах глав стран БРИКС. Это была первая офлайн-встреча, проведённая с 2020 года. Первоначальные планы по участию во встрече российской стороне пришлось поменять из-за абсурдного ордера МУС на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной передачи детей с территории Украины на территорию России. Так как ЮАР является страной, подписавшей соглашения Международного уголовного суда, визит пришлось отменить.Ни Китай, ни Россия не являются подписантами МУС, поэтому изначально у обоих сторон не было необходимости беспокоиться о возможных претензиях МУС. Наши страны пользуются высокой степенью взаимного доверия, и даже если и поступили бы какие-либо заявления со стороны МУС, то все гаагские бумаги с шумом полетели бы в мусорную корзину одного из пекинских кабинетов. К тому же, с началом палестино-израильского конфликта, уже приведшего к гибели тысяч людей, о чём, кстати, 13 октября ЮНИСЕФ и выступил с заявлением, в котором говорится, что дети в секторе Газа «заплатили самую тяжёлую цену», законность так называемого Международного уголовного суда вообще стоит под вопросом: ордер на арест главного виновника кровопролития Нетаньяху ещё не выдан.Политика Израиля в отношении народа Палестины привела к гуманитарному кризису: более миллиона жителей Газы остались без крова, в результате израильских бомбардировок бесчисленное количество домов разрушено, счёт погибших и раненых идёт на тысячи. Для урегулирования палестино-израильского конфликта наиболее важны позиция и отношение к нему арабских стран, прежде всего 22 стран Лиги арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Китай и Россия как нейтральные державы не готовы напрямую вмешиваться в палестино-израильский конфликт, но надеются на сотрудничество с арабскими странами в целом для продвижения мирного процесса и реализации решения о двух государствах.С объективной точки зрения начало палестино-израильского конфликта благоприятно для России в противостоянии с НАТО на территории Украины. Западные наёмники ушли с Украины в Израиль и готовятся войти в Газу для участия в уличных боях. В значительной степени давление на российскую армию на линии фронта было снижено.В начале сентября 2023 года во время моей поездки по России, организованной изданием Украина.ру, мне удалось пообщаться командиром танка, возвращавшегося с передовой на побывку. В разговоре танкист много рассказывал, что костяком со стороны противника выступают именно наёмники из стран НАТО, а украинские же солдаты, как правило, служат лишь дешёвым пушечным мясом. Поэтому есть вероятность, что сопротивление украинских военных понизится в разы с отъездом иностранных кураторов и наёмников.Нынешний визит президента Путина в Китай, безусловно, углубит отношения сотрудничества между двумя странами. За визитом последуют совместное развитие и строительство особых экономических зон, сотрудничество между портами Тихоокеанского побережья наших стран, сотрудничество в области энергетики, расширение сферы инвестиций и, конечно же, продолжение тесных контактов между военными. Китайско-российское военное сотрудничество всегда было одним из приоритетных направлений политики наших стран. Помимо взаимодействия двух стран в военно-стратегической области остаётся чрезвычайно широкий простор для сотрудничества в области военной науки и техники.С началом конфликта на Украине проявились определённые недостатки Российских Вооружённых сил, однако нельзя не признать, что Россия по-прежнему обладает отличительными чертами и уникальным преимуществом в области стратегического сдерживания, такими как стратегические атомные подводные лодки, ядерные ракеты, гиперзвуковое оружие и ядерные торпеды. Технологические инновации России в области стратегического сдерживания резко контрастируют с комплексными прорывами Китая в области обычных вооружений. При любой оценке Китай и Россия обладают взаимодополняющими преимуществами в военной области, и у нас есть большие возможности для сотрудничества. А разве можно иначе? Ведь совсем недавно Комиссия по стратегической политике Конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится, что «международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые они отстаивают», находятся под «угрозой» со стороны Китая и России и якобы эта «угроза» усилится в период с 2027 по 2035 год, поэтому вашингтонской администрации необходимо уже сейчас принимать решения по подготовке к одновременной войне с нашими странами. Впрочем, Владимир Путин метко назвал данные рекомендация бредом, с чем в нашей стране полностью и согласны. Но хотя Конгресс США и несёт бред, подтверждается необходимость нашего сотрудничества. Раз уж противник такой упрямый и свирепый, было бы глупо не объединить усилия для противостояния ему.9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что китайские стратегические атомные подводные лодки нового поколения, «оснащённые российскими технологиями», могут стать кошмаром для США. Речь о том, что строящуюся при технической поддержке России стратегическую атомную подводную лодку типа 096 будет сложнее обнаружить.Известно, что атомная подводная лодка типа 096 длиной около 140 метров и водоизмещением около 20 тысяч тонн в погруженном состоянии будет значительно превосходить находящиеся на вооружении АПЛ типа 094, которые несут и запускают новейшие китайские межконтинентальные баллистические ракеты дальностью полёта более 12 тысяч километров.Находящиеся сегодня на вооружении Китая стратегические атомные подводные лодки проекта 094, несущие межконтинентальные ракеты подводного базирования «Цзюлан-3», имеют более крупный калибр, в применении требующий использования конструкции типа «черепаха», что приводит к проблемам с подводного сопротивления и глушением шума. Американские исследования показывают, что стратегическая атомная подводная лодка типа 096 по скрытности, сенсорам и вооружению может сравниться с самыми современными российскими подводными лодками того же типа и потенциально может оказывать «серьёзное воздействие» на США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Если это соответствует действительности, стоит только радоваться, ибо наличие подобной подлодки в арсенале имеет важное значение для сдерживания военных амбиций США — ядерного шантажа в частности.Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, проблема Азиатско-Тихоокеанского региона тесно взаимосвязаны, и победа на каждом направлении — это не только наша с вами победа, надежда огромного числа народов развивающихся стран на освобождение от гегемонистского гнёта Запада. Именно это и было продемонстрировано в Пекине.
https://ukraina.ru/20231019/1050317745.html
https://ukraina.ru/20231019/1050312225.html
https://ukraina.ru/20231017/1050240682.html
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эксклюзив, кнр (китай), россия, отношения, визит, владимир путин, форум, автомобили, сво, делегация, украина, юар, международный уголовный суд (мус), палестино-израильский конфликт, израиль, нато, сша, ближний восток, запад
Эксклюзив, КНР (Китай), Россия, отношения, визит, Владимир Путин, форум, автомобили, СВО, делегация, Украина, ЮАР, Международный уголовный суд (МУС), Палестино-израильский конфликт, Израиль, НАТО, США, Ближний Восток, Запад

От обороны к наступлению. Визит Владимира Путина в Китай подтвердил неизбежность перемен

15:41 19.10.2023 (обновлено: 16:45 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Китае придают особое значение развитию отношений с Россией, именно это и было продемонстрировано миру в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин для участия в работе форума "Один пояс — один путь"
17 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин прилетел с визитом в Китай, где ему был оказан приём на высоком уровне, отмечает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Своё мнение об итогах визита российского президента публицист выразил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.
Мнение Сюй Цзицзюня:
Одной из особенностей проходившего в Пекине 17–18 октября международного форума «Один пояс — один путь» было то, что Китай заранее сообщил всем странам-участницам мероприятия непременное условие: главы государств и высокопоставленные гости передвигаются по Пекину на автомобилях, предоставляемых китайской стороной.
В свою очередь Россия поступила по-своему и за два дня до открытия форума пять самолётов ВВС РФ доставили в Пекин необходимое для визита президента страны оборудование, включая автомобили.
Исключение было сделано в знак понимания Китаем положения, в котором находится в данный момент Россия: страна фактически в состоянии войны, поэтому глава государства должен иметь доступ ко всему необходимому оборудованию для принятия важнейших государственных решений в любую минуту.
На протяжении всего визита президенту Путину был обеспечен небывалый уровень не только почёта, но и безопасности: к красной ковровой дорожке и почётному караулу прибавилось защитное покрытие для трапа самолёта.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
10:01
Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - ПутинРоссийско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Об этом 19 октября сообщили журналисты РИА Новости
В связи с этим стоит напомнить, что с 22 по 24 августа этого года в ЮАР проходила 15-я встреча в верхах глав стран БРИКС. Это была первая офлайн-встреча, проведённая с 2020 года.
Первоначальные планы по участию во встрече российской стороне пришлось поменять из-за абсурдного ордера МУС на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной передачи детей с территории Украины на территорию России.
Так как ЮАР является страной, подписавшей соглашения Международного уголовного суда, визит пришлось отменить.
Ни Китай, ни Россия не являются подписантами МУС, поэтому изначально у обоих сторон не было необходимости беспокоиться о возможных претензиях МУС. Наши страны пользуются высокой степенью взаимного доверия, и даже если и поступили бы какие-либо заявления со стороны МУС, то все гаагские бумаги с шумом полетели бы в мусорную корзину одного из пекинских кабинетов.
К тому же, с началом палестино-израильского конфликта, уже приведшего к гибели тысяч людей, о чём, кстати, 13 октября ЮНИСЕФ и выступил с заявлением, в котором говорится, что дети в секторе Газа «заплатили самую тяжёлую цену», законность так называемого Международного уголовного суда вообще стоит под вопросом: ордер на арест главного виновника кровопролития Нетаньяху ещё не выдан.
Политика Израиля в отношении народа Палестины привела к гуманитарному кризису: более миллиона жителей Газы остались без крова, в результате израильских бомбардировок бесчисленное количество домов разрушено, счёт погибших и раненых идёт на тысячи.
Для урегулирования палестино-израильского конфликта наиболее важны позиция и отношение к нему арабских стран, прежде всего 22 стран Лиги арабских государств во главе с Саудовской Аравией.
Китай и Россия как нейтральные державы не готовы напрямую вмешиваться в палестино-израильский конфликт, но надеются на сотрудничество с арабскими странами в целом для продвижения мирного процесса и реализации решения о двух государствах.
С объективной точки зрения начало палестино-израильского конфликта благоприятно для России в противостоянии с НАТО на территории Украины. Западные наёмники ушли с Украины в Израиль и готовятся войти в Газу для участия в уличных боях. В значительной степени давление на российскую армию на линии фронта было снижено.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
04:52
Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
В начале сентября 2023 года во время моей поездки по России, организованной изданием Украина.ру, мне удалось пообщаться командиром танка, возвращавшегося с передовой на побывку.
В разговоре танкист много рассказывал, что костяком со стороны противника выступают именно наёмники из стран НАТО, а украинские же солдаты, как правило, служат лишь дешёвым пушечным мясом. Поэтому есть вероятность, что сопротивление украинских военных понизится в разы с отъездом иностранных кураторов и наёмников.
Нынешний визит президента Путина в Китай, безусловно, углубит отношения сотрудничества между двумя странами. За визитом последуют совместное развитие и строительство особых экономических зон, сотрудничество между портами Тихоокеанского побережья наших стран, сотрудничество в области энергетики, расширение сферы инвестиций и, конечно же, продолжение тесных контактов между военными.
Китайско-российское военное сотрудничество всегда было одним из приоритетных направлений политики наших стран. Помимо взаимодействия двух стран в военно-стратегической области остаётся чрезвычайно широкий простор для сотрудничества в области военной науки и техники.
С началом конфликта на Украине проявились определённые недостатки Российских Вооружённых сил, однако нельзя не признать, что Россия по-прежнему обладает отличительными чертами и уникальным преимуществом в области стратегического сдерживания, такими как стратегические атомные подводные лодки, ядерные ракеты, гиперзвуковое оружие и ядерные торпеды.
Технологические инновации России в области стратегического сдерживания резко контрастируют с комплексными прорывами Китая в области обычных вооружений. При любой оценке Китай и Россия обладают взаимодополняющими преимуществами в военной области, и у нас есть большие возможности для сотрудничества.
А разве можно иначе? Ведь совсем недавно Комиссия по стратегической политике Конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится, что «международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые они отстаивают», находятся под «угрозой» со стороны Китая и России и якобы эта «угроза» усилится в период с 2027 по 2035 год, поэтому вашингтонской администрации необходимо уже сейчас принимать решения по подготовке к одновременной войне с нашими странами.
Впрочем, Владимир Путин метко назвал данные рекомендация бредом, с чем в нашей стране полностью и согласны. Но хотя Конгресс США и несёт бред, подтверждается необходимость нашего сотрудничества. Раз уж противник такой упрямый и свирепый, было бы глупо не объединить усилия для противостояния ему.
9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что китайские стратегические атомные подводные лодки нового поколения, «оснащённые российскими технологиями», могут стать кошмаром для США. Речь о том, что строящуюся при технической поддержке России стратегическую атомную подводную лодку типа 096 будет сложнее обнаружить.
Алексей Маслов интервью
17 октября, 08:12
Алексей Маслов о встрече Путина и Си: Россия выбор сделала. Оценит ли это Китай?
Известно, что атомная подводная лодка типа 096 длиной около 140 метров и водоизмещением около 20 тысяч тонн в погруженном состоянии будет значительно превосходить находящиеся на вооружении АПЛ типа 094, которые несут и запускают новейшие китайские межконтинентальные баллистические ракеты дальностью полёта более 12 тысяч километров.
Находящиеся сегодня на вооружении Китая стратегические атомные подводные лодки проекта 094, несущие межконтинентальные ракеты подводного базирования «Цзюлан-3», имеют более крупный калибр, в применении требующий использования конструкции типа «черепаха», что приводит к проблемам с подводного сопротивления и глушением шума.
Американские исследования показывают, что стратегическая атомная подводная лодка типа 096 по скрытности, сенсорам и вооружению может сравниться с самыми современными российскими подводными лодками того же типа и потенциально может оказывать «серьёзное воздействие» на США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Если это соответствует действительности, стоит только радоваться, ибо наличие подобной подлодки в арсенале имеет важное значение для сдерживания военных амбиций США — ядерного шантажа в частности.
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, проблема Азиатско-Тихоокеанского региона тесно взаимосвязаны, и победа на каждом направлении — это не только наша с вами победа, надежда огромного числа народов развивающихся стран на освобождение от гегемонистского гнёта Запада.
Именно это и было продемонстрировано в Пекине.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)РоссияотношениявизитВладимир ПутинфорумавтомобилиСВОделегацияУкраинаЮАРМеждународный уголовный суд (МУС)Палестино-израильский конфликтИзраильНАТОСШАБлижний ВостокЗапад
 
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