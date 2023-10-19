https://ukraina.ru/20231019/1050319519.html

Власти подтвердили ночной прилет по складу в Николаеве

Власти подтвердили ночной прилет по складу в Николаеве - 19.10.2023 Украина.ру

Власти подтвердили ночной прилет по складу в Николаеве

В ночь на 19 октября российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким

2023-10-19T10:57

2023-10-19T10:57

2023-10-19T10:57

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"В результате удара возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома", - написал он.По словам Кима, никто из людей не пострадал.Ранее в регионе звучала воздушная тревога. Ким сообщал о двух взрывах.

https://ukraina.ru/20231019/1050316107.html

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взрыв, склады, николаев, новости, удар