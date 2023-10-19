https://ukraina.ru/20231019/1050312225.html

Россия и Китай: сложное сотрудничество

Россия и Китай: сложное сотрудничество - 19.10.2023 Украина.ру

Россия и Китай: сложное сотрудничество

В Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.

2023-10-19T04:52

2023-10-19T04:52

2023-10-19T10:27

эксклюзив

зарубежье

китай

россия

сша

сотрудничество

газпром

сила сибири

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Российско-китайская встреча на высшем уровне во многом была посвящена запуску и реализации целого ряда проектов. Во-первых, Россия и Китай создают новый "зерновой коридор", что выражается в заключённой на 12 лет сделке стоимостью примерно в $27 млрд, которая подразумевает поставку китайской стороне 70 млн т российского зерна и ещё ряда сельскохозяйственных культур. Для претворения данной инициативы в жизнь между Владивостоком и китайской провинцией Хэйлунцзян планируется создать гигантский зерновой хаб.Во-вторых (и об этом говорилось ещё до встречи глав государств), Москва и Пекин пришли к соглашению, в рамках которого должен быть построен новый газопровод, по которому российский газ будет поставляться в Китай через территорию Монголии. Си Цзиньпин высказал надежду на максимально быструю реализацию этой инициативы. Кроме того, днём ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что объём поставляемого китайской стороне "голубого топлива" в ближайшем будущем может сравняться с тем, который до начала СВО у Москвы закупал Евросоюз.Помимо этого, Владимир Путин пригласил гостей форума поучаствовать в развитии Северного морского пути, который вскоре станет пригодным для круглогодичного использования. В целом стороны продемонстрировали удовлетворение тем, как развивается двустороннее экономическое взаимодействие – по итогам года, как отметил президент РФ, российско-китайский товарооборот должен превысить $200 млрд.Здесь стоит отметить ряд характерных моментов, являющихся ключевыми для российско-китайской торговли. Прежде всего, в обозримой перспективе китайский газовый рынок не заменит для России западноевропейский. До 2022 года Россия ежегодно поставляла в Европу около 200 млрд кубометров газа, из них 150 кубометров – в страны Западной Европы. В Китай же по газопроводу "Сила Сибири" Россия поставляет 22 млрд кубометров в год, и в ближайшие годы этот объём планируется увеличить. Кроме того, согласно российским планам, также должна заработать "Сила Сибири-2" и выйти на полную мощность транспортировка газа через Дальний Восток. В совокупности всё равно это будет меньше, чем то, что Москва ранее поставляла на европейский рынок.Помимо этого, Китай платит за российский газ куда меньшую цену, нежели ЕС. Разумеется, сотрудничество с Пекином в области поставок углеводородов нужно всячески развивать, и оно будет развиваться. Однако ожидать того, что китайский рынок в этом плане сможет заменить России европейский, в ближайшее время всё же не стоит.Ещё одним характерный момент связан с тем, как реализуется множество китайских экономических проектов на российской (и не только) территории и как используются китайские инвестиции. Китай выделяет средства при условии использования китайского оборудования, найма китайского персонала, и в целом стремится к тому, чтобы этот проект работал исключительно в интересах китайских контрагентов.Само название "Один пояс – один путь" подразумевает интерес китайской стороны к выстраиванию различных торговых маршрутов, по которым китайские товары будут поставляться в самые разные регионы мира. Россия, само собой, заинтересована в развитии собственных проектов подобного толка, в число которых входит и Северный морской путь. Российская нефть уже поставляется по нему в Китай танкерами.Однако здесь необходимо понимать, что даже если Севморпуть начнёт функционировать в ежегодном режиме, то в зимнее время это всё равно будет подразумевать фрахт танкеров ледового класса, что может свести на нет разницу в цене между транспортировкой по северным морям и через Суэцкий канал. Какую роль Севморпуть будет в дальнейшем играть в российско-китайской торговле, пока сказать сложно, особенно если учитывать, что Китай традиционно не любит рисковать.Стоит отметить, что российско-китайское взаимодействие во многом определяется тем, что Китай не намерен обострять отношения с Западом. В частности, Пекин достаточно серьёзно относится к перспективе введения против него американских санкций, учитывая, что его товарооборот с США составляет около $800 млрд в год. При этом Вашингтон уже фактически использует санкции против самой чувствительной сферы китайской промышленности – производства микрочипов. На данный момент у Китая уже есть оборудование, способное производить чипы в семь нанометров. Достаточно очевидно, что США и их союзники и дальше будут изо всех сил стремиться выдавить китайских производителей микросхем с рынка. Россия же, наоборот, кровно заинтересована в приобретении подобных изделий. И сотрудничество в этой сфере, очевидно, будет развиваться.При этом опасность того, что это сотрудничество очень надолго законсервируется в формате "российское сырьё в обмен на китайские высокотехнологичные изделия" представляется преувеличенным. Возможности Китая в плане экспорта подобной продукции не настолько велики, что делает для России безальтернативным развитие собственной промышленной базы.Так или иначе, Россия и Китай обречены на укрепление взаимодействия. Простым оно, разумеется, не будет. Однако на нынешнем этапе, когда Москве прежде всего необходимо выиграть время для выстраивания целого ряда серьёзных производственных циклов, усиление сотрудничества с Китаем принесёт ей несомненную пользу.

https://ukraina.ru/20230921/1049580822.html

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https://ukraina.ru/20230820/1048796597.html

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эксклюзив, зарубежье, китай, россия, сша, сотрудничество, газпром, сила сибири