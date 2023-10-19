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Как повлияют ATACMS на фронт? Анализ экспертов

Как повлияют ATACMS на фронт? Анализ экспертов - 19.10.2023 Украина.ру

Как повлияют ATACMS на фронт? Анализ экспертов

Украинская армия применила американские ракеты дальнего радиуса ATACMS. Официально о передаче Украине этого дальнобойного оружия США не анонсировали. Но обострение на Ближнем Востоке заставило Байдена действовать более решительно, прежде всего в глазах собственного избирателя.

2023-10-19T05:03

2023-10-19T05:03

2023-10-19T05:03

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Владимир Путин уже отреагировал на применение ракет ATACMS, сказав, что они не изменят линию фронта. Как повлияет повышение уровня конфронтации на развитие событий - анализировали эксперты.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНа передачу ATACMS Киеву Россия ответит "кинжальным" контролем Средиземноморья."Недавно США предоставили Украине [ракеты] ATACMS, чья дальность достигает 165 км. Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности", — заявила 17 октября руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон.Уже известно, что первое боевое применение ракет ATACMS состоялось в ночь с 16 на 17 октября по аэродрому в Бердянске Запорожской области.Данная череда событий подтверждает выявленную закономерность: как правило, публичная информация о переданной Киеву новой системе вооружения появляется уже после её первого боевого применения либо после её доставки на территорию Украины. Так обеспечиваются и безопасность логистики, и эффект неожиданности.Очевидно, что Вашингтон сделал очередной шаг по спирали эскалации конфликта на Украине. Делается это постепенно, в попытке повторить сюжет с "варёной лягушкой". Есть ещё и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, но американцы пока ограничились поставкой Киеву модификации с дальностью до 165 км. Можно не сомневаться: передадут ракеты и на 300 км — это лишь вопрос времени.Скорее всего, приоритетными целями для ATACMS в руках ВСУ станут российские аэродромы. Авиация ВС РФ очень мешает украинскому "контрнаступу".Вариантов действий у России, по большому счёту, только два. Первый — перемещать авиацию за радиус поражения данных ракет, что увеличит время реагирования. Второй — усиливать ПВО/ПРО аэродромов, сильнее рассредоточивать и размещать летательные аппараты в защитных укрытиях.В любом случае, изменение характера угроз со стороны противника требует адекватного и быстрого ответа. Как ясно и то, что ни к какому перелому положения дел на фронте поставки Киеву очередного западного "вундерваффе" не приведут.Обращает на себя внимание и то, как прокомментировал поставку ATACMS Украине Путин: "Это очередная ошибка со стороны Соединённых Штатов... Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: "Ну вот, если бы всё поставили, что можем, то тогда бы ситуация изменилась. Но это привело бы к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали". Но они это сделали, а результата не будет".И вряд ли можно считать совпадением, что всего через несколько минут из уст Путина прозвучал, по сути, "ответно-встречный" шаг России: ВКС РФ приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем самолетами с комплексами "Кинжал" — для "контроля с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море". И очевидно, не только там.Политолог Сергей МарковПутин сказал то, что будут цитировать миллионы раз и стебаться и издеваться над этими его словами. "Поставки США ракет ATACMS никак не изменит ситуацию на фронте и только продлят агонию Украины". Вот что Украина в агонии уже, - очень многие захотят оспорить. И в Киеве, и в Вашингтоне, и в Европе, и многие в Москве.Журналист Василий АпасовВот пишет NYT что американцы нам передали 20 ATACMS. Издание пишет, передали тайно, чтобы во время логистики вооружения РФ не нанесла удар и чтобы мы могли их застать врасплох. Вот у меня вопрос? А что, после первого использования уже можно и количество писать и секретности нет? Зачем этот количественный показатель? Как считаете? Даже если 20 штук, пусть все думали бы что 200 или 2000. Единственный смысл который я вижу в сливе подобной информации в американскую прессу - это информационные торги между США и РФ. Что-то типа, "если вы не …, то мы можем дать не всего 20, а намного больше". Какие еще варианты?Политик Дмитрий ВасилецПередача ракет MGM-140A ATACMS режиму Зеленского, это безусловно переход к более горячей войне России с США, причем не только на Украине. Удар по военному российскому аэродрому в Бердянске полностью открывает дорогу для передачи подобных ракет и технологий в Иран, Северную Корею, Бразилию, Аргентину, Мексику, Кубу, Венесуэлу, страны Африки и так далее, правил больше нет, есть только угроза ядерного апокалипсиса.Политик Виктор АндрусивЯ не могу подтвердить или опровергнуть получение нами этого важного оружия. Но хочу обратить внимание на другой немаловажный момент: почему партнеры всегда публично объявляют, что они нам передают? Кто-то скажет, что таковы демократические правила.На самом деле нет.Каждая страна может оказывать тайную военную помощь, и часто США именно так и делали. Нам объявляют все потому, что стратегия Запада заставит отказаться от пути от войны. Озвучивая каждый новый пакет, Запад отправляет месседж, что Путин войну не выиграет. То есть из-за этой публичности пытаются повлиять на планы Путина воевать. Поэтому, если мы получили ATACMS, но об этом не было публично объявлено - это серьезный звонок об изменении стратегии с "заставить Путина уйти", на "победить его". Очевидно, что новость о передаче этого оружия сразу бы заставила оккупантов менять дислокации в рамках 300 км. Если информация подтвердится, то в какой-то степени передача ATACMS непублично важнее самого факта передачи. Вдогонку к предыдущему посту. Wall Street Journal пишет, что это ATACMS. Раньше я вам писал, что в ВСУ есть в рукаве две козырные карты, ходить которыми рискованно. Так вот, ATACMS серьезно приближают возможность новых успешных операций еще до окончания осени.

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эксклюзив, эксперты, atacms, сша, россия, зарубежье, украина, спецоперация