В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News - 19.10.2023 Украина.ру
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В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News - 19.10.2023 Украина.ру
В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
Почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса
2023-10-19T01:22
2023-10-19T01:23
новости
украина
украинские беженцы
британия
гуманитарная помощь
бездомные
меры поддержки
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Согласно отчёту, который составлен по программе помощи беженцам из Украины, около пяти тысяч домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи. Уточняется также, что точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, нет. Однако местные власти намерены поддерживать украинцев, чтобы исключить рост количества бездомных в стране. Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании. По данным украинских и британских СМИ, в Британии находится около семи тысяч беженцев. Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украинские беженцы, британия, гуманитарная помощь, бездомные, меры поддержки
Новости, Украина, украинские беженцы, Британия, гуманитарная помощь, бездомные, меры поддержки

В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News

01:22 19.10.2023 (обновлено: 01:23 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция по выдаче питания лицам без определенного места жительства
Акция по выдаче питания лицам без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса
Согласно отчёту, который составлен по программе помощи беженцам из Украины, около пяти тысяч домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи.

"Даже это, "вероятно, преуменьшает истинную картину", поскольку около трети местных властей не предоставили данные, и риск бездомности, вероятно, возрастет", – цитирует СМИ данные Национального аудиторского офиса.

Уточняется также, что точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, нет. Однако местные власти намерены поддерживать украинцев, чтобы исключить рост количества бездомных в стране.
Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании.
По данным украинских и британских СМИ, в Британии находится около семи тысяч беженцев.
Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.
 
НовостиУкраинаукраинские беженцыБританиягуманитарная помощьбездомныемеры поддержки
 
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