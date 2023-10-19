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В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News - 19.10.2023 Украина.ру
В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
Почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса
2023-10-19T01:22
2023-10-19T01:22
2023-10-19T01:23
новости
украина
украинские беженцы
британия
гуманитарная помощь
бездомные
меры поддержки
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Согласно отчёту, который составлен по программе помощи беженцам из Украины, около пяти тысяч домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи. Уточняется также, что точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, нет. Однако местные власти намерены поддерживать украинцев, чтобы исключить рост количества бездомных в стране. Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании. По данным украинских и британских СМИ, в Британии находится около семи тысяч беженцев. Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинские беженцы, британия, гуманитарная помощь, бездомные, меры поддержки
Новости, Украина, украинские беженцы, Британия, гуманитарная помощь, бездомные, меры поддержки
В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
01:22 19.10.2023 (обновлено: 01:23 19.10.2023)
Почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса
Согласно отчёту
, который составлен по программе помощи беженцам из Украины, около пяти тысяч домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи.
"Даже это, "вероятно, преуменьшает истинную картину", поскольку около трети местных властей не предоставили данные, и риск бездомности, вероятно, возрастет", – цитирует СМИ данные Национального аудиторского офиса.
Уточняется также, что точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, нет. Однако местные власти намерены поддерживать украинцев, чтобы исключить рост количества бездомных в стране.
Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании.
По данным украинских и британских СМИ, в Британии находится около семи тысяч беженцев.
Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.