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В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News

В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News - 19.10.2023 Украина.ру

В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News

Почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса

2023-10-19T01:22

2023-10-19T01:22

2023-10-19T01:23

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Согласно отчёту, который составлен по программе помощи беженцам из Украины, около пяти тысяч домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи. Уточняется также, что точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, нет. Однако местные власти намерены поддерживать украинцев, чтобы исключить рост количества бездомных в стране. Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании. По данным украинских и британских СМИ, в Британии находится около семи тысяч беженцев. Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинские беженцы, британия, гуманитарная помощь, бездомные, меры поддержки