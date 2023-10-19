https://ukraina.ru/20231019/1050310965.html
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры - 19.10.2023 Украина.ру
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
Российская армия поразила объект инфраструктуры в Сумах, по нему ударил боевой дрон "Герань". Об этом ночью, 18 октября, сообщили в сумской областной администрации
2023-10-19T00:18
2023-10-19T00:18
2023-10-19T00:18
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Подробной информации о том, что представляет собой уничтоженный объект инфраструктуры нет. Местным жителям также запрещено фотографировать и снимать на видео последствия обстрела. В военной администрации отмечают, что на месте работают все экстренные службы и представители военной администрации. В регионе ревёт воздушная тревога. Как сообщает издание "Страна.ua", из-за российских дронов сирена звучит в семи областях Украины.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сумы, сво, вс рф, всу
Новости, Украина, Сумы, СВО, ВС РФ, ВСУ
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
Российская армия поразила объект инфраструктуры в Сумах, по нему ударил боевой дрон "Герань". Об этом ночью, 18 октября, сообщили в сумской областной администрации
Подробной информации о том, что представляет собой уничтоженный объект инфраструктуры нет. Местным жителям также запрещено фотографировать и снимать на видео последствия обстрела.
В военной администрации отмечают, что на месте работают все экстренные службы и представители военной администрации. В регионе ревёт воздушная тревога.
Как сообщает издание "Страна.ua", из-за российских дронов сирена звучит в семи областях Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.