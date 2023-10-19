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В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры

В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры - 19.10.2023 Украина.ру

В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры

Российская армия поразила объект инфраструктуры в Сумах, по нему ударил боевой дрон "Герань". Об этом ночью, 18 октября, сообщили в сумской областной администрации

2023-10-19T00:18

2023-10-19T00:18

2023-10-19T00:18

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Подробной информации о том, что представляет собой уничтоженный объект инфраструктуры нет. Местным жителям также запрещено фотографировать и снимать на видео последствия обстрела. В военной администрации отмечают, что на месте работают все экстренные службы и представители военной администрации. В регионе ревёт воздушная тревога. Как сообщает издание "Страна.ua", из-за российских дронов сирена звучит в семи областях Украины.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сумы, сво, вс рф, всу