В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры - 19.10.2023 Украина.ру
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В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры - 19.10.2023 Украина.ру
В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
Российская армия поразила объект инфраструктуры в Сумах, по нему ударил боевой дрон "Герань". Об этом ночью, 18 октября, сообщили в сумской областной администрации
2023-10-19T00:18
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Подробной информации о том, что представляет собой уничтоженный объект инфраструктуры нет. Местным жителям также запрещено фотографировать и снимать на видео последствия обстрела. В военной администрации отмечают, что на месте работают все экстренные службы и представители военной администрации. В регионе ревёт воздушная тревога. Как сообщает издание "Страна.ua", из-за российских дронов сирена звучит в семи областях Украины.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
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Новости, Украина, Сумы, СВО, ВС РФ, ВСУ

В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры

00:18 19.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ударного БПЛА "Орлан-10У"
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российская армия поразила объект инфраструктуры в Сумах, по нему ударил боевой дрон "Герань". Об этом ночью, 18 октября, сообщили в сумской областной администрации
Подробной информации о том, что представляет собой уничтоженный объект инфраструктуры нет. Местным жителям также запрещено фотографировать и снимать на видео последствия обстрела.
В военной администрации отмечают, что на месте работают все экстренные службы и представители военной администрации. В регионе ревёт воздушная тревога.
Как сообщает издание "Страна.ua", из-за российских дронов сирена звучит в семи областях Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
 
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