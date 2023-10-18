Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России - 18.10.2023 Украина.ру
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Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России
Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России - 18.10.2023 Украина.ру
Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T15:05
2023-10-18T15:05
ростислав ищенко
видео
хамас
сво
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:45 - Какие обстоятельства могут вынудить Россию расширить своё присутствие на Ближнем Востоке?05:40 – Была ли операция ХАМАС неожиданной и кому было выгодно, чтобы группировка выступила именно сейчас? 12:40 – О "национальной карте" большевиков.20:50 – Как работает пропаганда? 30:50 – Откуда берет начало антисемитизм?46:00 – Почему в ходе СВО нет такой жестокости (с обеих сторон), какую мы наблюдаем в военном конфликте между ХАМАС и Израилем? 57:45 – О продаже средств ПВО иностранным партнёрам в условиях СВО.01:00 - В случае, если на Украине проведут выборы президента, стоит ли России признавать их результаты?
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, видео, хамас, сво, украина, видео
Ростислав Ищенко, Видео, ХАМАС, СВО, Украина

Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России

15:05 18.10.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:45 - Какие обстоятельства могут вынудить Россию расширить своё присутствие на Ближнем Востоке?
05:40 – Была ли операция ХАМАС неожиданной и кому было выгодно, чтобы группировка выступила именно сейчас?
12:40 – О "национальной карте" большевиков.
20:50 – Как работает пропаганда?
30:50 – Откуда берет начало антисемитизм?
46:00 – Почему в ходе СВО нет такой жестокости (с обеих сторон), какую мы наблюдаем в военном конфликте между ХАМАС и Израилем?
57:45 – О продаже средств ПВО иностранным партнёрам в условиях СВО.
01:00 - В случае, если на Украине проведут выборы президента, стоит ли России признавать их результаты?
 
Ростислав ИщенкоВидеоХАМАССВОУкраина
 
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