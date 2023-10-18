https://ukraina.ru/20231018/1050297674.html

Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России

Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России - 18.10.2023 Украина.ру

Сопротивляться до последнего: Ищенко о красивом ходе, вовлекшем весь мир в пучину, и гуманизме России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:05

ростислав ищенко

видео

хамас

сво

украина

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:45 - Какие обстоятельства могут вынудить Россию расширить своё присутствие на Ближнем Востоке?05:40 – Была ли операция ХАМАС неожиданной и кому было выгодно, чтобы группировка выступила именно сейчас? 12:40 – О "национальной карте" большевиков.20:50 – Как работает пропаганда? 30:50 – Откуда берет начало антисемитизм?46:00 – Почему в ходе СВО нет такой жестокости (с обеих сторон), какую мы наблюдаем в военном конфликте между ХАМАС и Израилем? 57:45 – О продаже средств ПВО иностранным партнёрам в условиях СВО.01:00 - В случае, если на Украине проведут выборы президента, стоит ли России признавать их результаты?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, хамас, сво, украина, видео