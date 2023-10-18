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Путин объявил о патрулировании МиГов с "Кинжалами" над Черным морем

Путин объявил о патрулировании МиГов с "Кинжалами" над Черным морем - 19.10.2023 Украина.ру

Путин объявил о патрулировании МиГов с "Кинжалами" над Черным морем

Военная авиация России вооружена гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и с таким вооружением на постоянной основе несёт патрулирование над Чёрным морем. Об этом 18 октября в Пекине заявил журналистам президент России Владимир Путин.

2023-10-18T14:15

2023-10-18T14:15

2023-10-19T00:03

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"Это не угроза то, что я сейчас скажу. Но, по моему поручению ВКС РФ начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем. Наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км со скоростью 9 махов", - сказал президент России.Путин повторил, что патрулирование не является угрозой безопасности. По его словам, Россия таким образом будет осуществлять контроль в регионе с помощью оружия. Путин также оценил применение ВСУ в зоне СВО поставленных из США крылатых ракет АТАCMS. По мнению российского лидера, Вашингтон совершил ошибку, продемонстрировав тем самым своё участие в военном конфликте без достижения позитивного результата.По словам Путина, российская армия умеет бороться с АТАCMS. Он также отметил, что сам факт таких американских поставок свидетельствует о несостоятельности заявлений вашингтонских политиков о том, что "война проиграна Россией".

https://ukraina.ru/20231018/1050278701.html

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новости, владимир путин, atacms, черное море, сво, сша, украина, ракетный удар, ракеты, вкс, "кинжал"