Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского - 18.10.2023 Украина.ру
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Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского - 18.10.2023 Украина.ру
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского
Украина и государства-партнеры согласовали очередные переговоры по предложенной Зеленским "формулой мира". Они состоятся на уровне советников по безопасности лидеров государств, сообщает 18 октября "Европейская правда"
2023-10-18T13:43
2023-10-18T13:43
новости
новости украины
"формула мира"
переговоры
россия
мария захарова
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Предстоящие переговоры – третьи по счету. Их задача – договориться о проведении "Саммита мира" или другого мероприятия в многостороннем формате. Итогом его должно стать одобрение "формулы мира" на основе украинских предложений.Предположительно, переговоры состоятся на Мальте и продлятся два дня. Мероприятие намечено на конец октября. Сейчас уточняется окончательный список участников.Первая встреча состоялась в Дании в июне, вторая – в Саудовской Аравии в августе. В последней встрече приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили и ЮАР. России в числе приглашенных стран не было.В числе условий, которые выдвигал Зеленский в качестве формулы мира: Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России. Кроме этого сама Украина должна быть демилитаризована и закреплен ее безъядерный статус. Также важно получить гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Без соблюдения этих требований "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта дипломат назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" и заверила, что эта формула никакого отношения к миру не имеет.
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новости, новости украины, "формула мира", переговоры, россия, мария захарова
Новости, Новости Украины, "формула мира", переговоры, Россия, Мария Захарова

Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского

13:43 18.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина и государства-партнеры согласовали очередные переговоры по предложенной Зеленским "формулой мира". Они состоятся на уровне советников по безопасности лидеров государств, сообщает 18 октября "Европейская правда"
Предстоящие переговоры – третьи по счету. Их задача – договориться о проведении "Саммита мира" или другого мероприятия в многостороннем формате. Итогом его должно стать одобрение "формулы мира" на основе украинских предложений.
"Глава офиса президента Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", – пишет издание.
Предположительно, переговоры состоятся на Мальте и продлятся два дня. Мероприятие намечено на конец октября. Сейчас уточняется окончательный список участников.
Первая встреча состоялась в Дании в июне, вторая – в Саудовской Аравии в августе. В последней встрече приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили и ЮАР. России в числе приглашенных стран не было.
В числе условий, которые выдвигал Зеленский в качестве формулы мира:
  • радиационная и ядерная безопасность – имеется ввиду Запорожская атомная станция в Запорожской области России, которую Киев хочет вернуть под контроль;
  • продовольственная безопасность – бессрочное продление экспорта украинского зерна, при чем не важно, окончена СВО или нет;
  • энергетическая безопасность – наращивание поставок систем ПВО и ПРО, чтобы защитить энергетические объекты Украины;
  • возвращение на Украину пленных и депортированных;
  • восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • после выполнения вышеуказанных пунктов от России требуют возместить убытки, причиненные Украине, в том числе и экологические.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России.
Кроме этого сама Украина должна быть демилитаризована и закреплен ее безъядерный статус. Также важно получить гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Без соблюдения этих требований "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта дипломат назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" и заверила, что эта формула никакого отношения к миру не имеет.
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