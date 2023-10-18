https://ukraina.ru/20231018/1050293338.html
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского - 18.10.2023 Украина.ру
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского
Украина и государства-партнеры согласовали очередные переговоры по предложенной Зеленским "формулой мира". Они состоятся на уровне советников по безопасности лидеров государств, сообщает 18 октября "Европейская правда"
2023-10-18T13:43
2023-10-18T13:43
2023-10-18T13:43
новости
новости украины
"формула мира"
переговоры
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Предстоящие переговоры – третьи по счету. Их задача – договориться о проведении "Саммита мира" или другого мероприятия в многостороннем формате. Итогом его должно стать одобрение "формулы мира" на основе украинских предложений.Предположительно, переговоры состоятся на Мальте и продлятся два дня. Мероприятие намечено на конец октября. Сейчас уточняется окончательный список участников.Первая встреча состоялась в Дании в июне, вторая – в Саудовской Аравии в августе. В последней встрече приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили и ЮАР. России в числе приглашенных стран не было.В числе условий, которые выдвигал Зеленский в качестве формулы мира: Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России. Кроме этого сама Украина должна быть демилитаризована и закреплен ее безъядерный статус. Также важно получить гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Без соблюдения этих требований "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта дипломат назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" и заверила, что эта формула никакого отношения к миру не имеет.
https://ukraina.ru/20231018/1050293234.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, "формула мира", переговоры, россия, мария захарова
Новости, Новости Украины, "формула мира", переговоры, Россия, Мария Захарова
Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского
Украина и государства-партнеры согласовали очередные переговоры по предложенной Зеленским "формулой мира". Они состоятся на уровне советников по безопасности лидеров государств, сообщает 18 октября "Европейская правда"
Предстоящие переговоры – третьи по счету. Их задача – договориться о проведении "Саммита мира" или другого мероприятия в многостороннем формате. Итогом его должно стать одобрение "формулы мира" на основе украинских предложений.
"Глава офиса президента Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", – пишет издание.
Предположительно, переговоры состоятся на Мальте и продлятся два дня. Мероприятие намечено на конец октября. Сейчас уточняется окончательный список участников.
Первая встреча состоялась в Дании в июне, вторая – в Саудовской Аравии в августе. В последней встрече приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили и ЮАР. России в числе приглашенных стран не было.
В числе условий, которые выдвигал Зеленский в качестве формулы мира:
—радиационная и ядерная безопасность – имеется ввиду Запорожская атомная станция в Запорожской области России, которую Киев хочет вернуть под контроль;
—продовольственная безопасность – бессрочное продление экспорта украинского зерна, при чем не важно, окончена СВО или нет;
—энергетическая безопасность – наращивание поставок систем ПВО и ПРО, чтобы защитить энергетические объекты Украины;
—возвращение на Украину пленных и депортированных;
—восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий;
—после выполнения вышеуказанных пунктов от России требуют возместить убытки, причиненные Украине, в том числе и экологические.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла
, что неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России.
Кроме этого сама Украина должна быть демилитаризована и закреплен ее безъядерный статус. Также важно получить гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Без соблюдения этих требований "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского
по урегулированию конфликта дипломат назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" и заверила, что эта формула никакого отношения к миру не имеет.