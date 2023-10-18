https://ukraina.ru/20231018/1050293338.html

Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского

Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского - 18.10.2023 Украина.ру

Европа и Украина намерены провести третьи переговоры по "формуле мира" Зеленского

Украина и государства-партнеры согласовали очередные переговоры по предложенной Зеленским "формулой мира". Они состоятся на уровне советников по безопасности лидеров государств, сообщает 18 октября "Европейская правда"

2023-10-18T13:43

2023-10-18T13:43

2023-10-18T13:43

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мария захарова

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Предстоящие переговоры – третьи по счету. Их задача – договориться о проведении "Саммита мира" или другого мероприятия в многостороннем формате. Итогом его должно стать одобрение "формулы мира" на основе украинских предложений.Предположительно, переговоры состоятся на Мальте и продлятся два дня. Мероприятие намечено на конец октября. Сейчас уточняется окончательный список участников.Первая встреча состоялась в Дании в июне, вторая – в Саудовской Аравии в августе. В последней встрече приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили и ЮАР. России в числе приглашенных стран не было.В числе условий, которые выдвигал Зеленский в качестве формулы мира: Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России. Кроме этого сама Украина должна быть демилитаризована и закреплен ее безъядерный статус. Также важно получить гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Без соблюдения этих требований "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта дипломат назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" и заверила, что эта формула никакого отношения к миру не имеет.

https://ukraina.ru/20231018/1050293234.html

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новости, новости украины, "формула мира", переговоры, россия, мария захарова