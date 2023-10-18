Дезертир из ВСУ сбежал в Бельгию с женой – там обоих осудили за кражи и разбой - 18.10.2023 Украина.ру
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Дезертир из ВСУ сбежал в Бельгию с женой – там обоих осудили за кражи и разбой
Дезертир из ВСУ сбежал в Бельгию с женой – там обоих осудили за кражи и разбой - 18.10.2023 Украина.ру
Дезертир из ВСУ сбежал в Бельгию с женой – там обоих осудили за кражи и разбой
Бельгийский суд вынес приговор семейной паре – бывшему военнослужащему ВСУ и его жене, пойманным на кражах. Об этом сообщило бельгийское издание Het Nieuwsblad.
2023-10-18T12:00
2023-10-18T12:00
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Всего три месяца смог провоевать в ВСУ украинец, сбежавший от СВО в Евросоюз вместе с женой. Там пару неоднократно ловили на кражах - алкоголя в магазине и стройматериалов рядом с местом проживания.За кражу и разбой в муниципалитете Кнокке-Хейст бельгийской провинции Западная Фландрия бывший ВСУшник получил 16 месяцев лишения свободы. Его жена и подельница отделалась условным сроком. Приговор огласил суд в Брюгге.Европейский совет 28 сентября принял решение о продлении временной защиты для граждан Украины. Механизм был введён 4 марта 2022 года в связи с началом СВО.Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон информировала, что еженедельно границы между Украиной и ЕС пересекают около 250 тысяч человек. По информации еврокомиссара, летом-осенью 2023 года статус временной защиты в Евросоюзе имели более четырёх миллионов украинских граждан. Из них около миллиона разместились в Германии, что повлияло на рост популярности среди немцев правых партий, выступающих с антимиграционной повесткой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, криминал, бельгия, ес, украина-ес, мигранты, всу, украинские беженцы, правопорядок, сво
Новости, Украина, криминал, Бельгия, ЕС, Украина-ЕС, мигранты, ВСУ, украинские беженцы, правопорядок, СВО

Дезертир из ВСУ сбежал в Бельгию с женой – там обоих осудили за кражи и разбой

12:00 18.10.2023
 
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украинские морпехи на учениях - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУ
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Бельгийский суд вынес приговор семейной паре – бывшему военнослужащему ВСУ и его жене, пойманным на кражах. Об этом сообщило бельгийское издание Het Nieuwsblad.
Всего три месяца смог провоевать в ВСУ украинец, сбежавший от СВО в Евросоюз вместе с женой. Там пару неоднократно ловили на кражах - алкоголя в магазине и стройматериалов рядом с местом проживания.
За кражу и разбой в муниципалитете Кнокке-Хейст бельгийской провинции Западная Фландрия бывший ВСУшник получил 16 месяцев лишения свободы. Его жена и подельница отделалась условным сроком. Приговор огласил суд в Брюгге.
Европейский совет 28 сентября принял решение о продлении временной защиты для граждан Украины. Механизм был введён 4 марта 2022 года в связи с началом СВО.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон информировала, что еженедельно границы между Украиной и ЕС пересекают около 250 тысяч человек. По информации еврокомиссара, летом-осенью 2023 года статус временной защиты в Евросоюзе имели более четырёх миллионов украинских граждан. Из них около миллиона разместились в Германии, что повлияло на рост популярности среди немцев правых партий, выступающих с антимиграционной повесткой.
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