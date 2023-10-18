https://ukraina.ru/20231018/1050283373.html

Возросло число погибших в Израиле украинцев, ранен ребенок - Офис Зеленского

Возросло число погибших в Израиле украинцев, ранен ребенок - Офис Зеленского - 18.10.2023 Украина.ру

Возросло число погибших в Израиле украинцев, ранен ребенок - Офис Зеленского

Число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Украины возросло до 13. Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского

2023-10-18T09:18

2023-10-18T09:18

2023-10-18T09:40

израиль

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погибшие

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Супруга Зеленского в разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог сообщила, что по состоянию на 17 октября "подтверждена гибель 13 граждан Украины", ранен ребенок, его мать погибла.Уточняется, что эвакуированы 436 украинских граждан.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ukraina.ru/20231011/1050099962.html

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израиль, зарубежье, новости, украинцы, погибшие