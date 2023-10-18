ВСУ отступили с ряда передовых позиций на Купянском направлении - Марочко
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Интенсивная работа авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также взятие под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ вынудили украинские подразделения отойти с некоторых передовых позиций на купянском направлении. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 18 октября сообщает РИА Новости
"Интенсивная работа северо-восточнее и юго-восточнее населённого пункта Купянск наших истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций", - сообщил Марочко, использующий для получения информации собственные источники.
По его словам, боевики ВСУ многократно пытались отбить утерянные передовые позиции, но потерпели неудачу. После провала контратак украинские силы на данном участке сосредоточились на удержании имеющихся ключевых позиций.
17 октября, 05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под КупянскомСам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин