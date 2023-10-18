ВСУ отступили с ряда передовых позиций на Купянском направлении - Марочко

Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском

Сам по себе взятие Купянска не является самоцелью. Освобождение города является лишь эпизодом для дальнейшего развития наступления на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразил в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин