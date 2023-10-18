https://ukraina.ru/20231018/1050282375.html
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт - 18.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт
Средства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-18T08:22
2023-10-18T08:22
2023-10-18T08:23
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По словам губернатора, атака украинских БПЛА была пресечена около 5:00 (мск) 18 октября."В Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолётного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Старовойт обратился к жителям с призывом не приближаться к обломкам БПЛА, не трогать их. Беспилотники часто оснащаются таймером самоликвидации, что может оказаться опасным и требует обезвреживания сапёрами.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря.
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новости, россия, бпла, курская область, роман старовойт, всу, пво
Новости, Россия, БПЛА, Курская область, Роман Старовойт, ВСУ, ПВО
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт
08:22 18.10.2023 (обновлено: 08:23 18.10.2023)
Средства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
По словам губернатора, атака украинских БПЛА была пресечена около 5:00 (мск) 18 октября.
"В Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолётного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Старовойт обратился к жителям с призывом не приближаться к обломкам БПЛА, не трогать их. Беспилотники часто оснащаются таймером самоликвидации, что может оказаться опасным и требует обезвреживания сапёрами.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря.