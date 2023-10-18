https://ukraina.ru/20231018/1050282375.html

Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт

Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт - 18.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - Старовойт

Средства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-18T08:22

2023-10-18T08:22

2023-10-18T08:23

новости

россия

бпла

курская область

роман старовойт

всу

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042908841_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_a7514fb333a6e4332959fecfce0b183c.jpg

По словам губернатора, атака украинских БПЛА была пресечена около 5:00 (мск) 18 октября."В Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолётного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Старовойт обратился к жителям с призывом не приближаться к обломкам БПЛА, не трогать их. Беспилотники часто оснащаются таймером самоликвидации, что может оказаться опасным и требует обезвреживания сапёрами.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря.

https://ukraina.ru/20231018/1050275314.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, бпла, курская область, роман старовойт, всу, пво