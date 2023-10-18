Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy - 18.10.2023 Украина.ру
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Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy
Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy - 18.10.2023 Украина.ру
Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy
Реальное в не очень далёкой перспективе создание в Польше "украинской партии", которая будет действовать в интересах Киева, может повлиять на ситуацию в стране достаточно негативно. Об этом говорится в материале польского издания Do Rzeczy
2023-10-18T07:39
2023-10-18T07:40
новости
польша
украина
украинские беженцы
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"Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.Издание отмечает, что это далёкая и туманная, но вполне реальная перспектива. Ведь уже в ближайшие пять лет гражданами Польши станут несколько сотен тысяч украинцев. Они получат политические права и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.По мнению польских журналистов, украинские беженцы, даже уставшие от своей коррумпированной страны и бежавшие от войны, могут испытывать за свою страну "гордость" и стать эффективными "агентами влияния", активно лоббирующими в Польше украинские интересы.Польско-украинские отношения в последнее время значительно ухудшились из-за введённого Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. На ухудшение отношения к беженцам с "незалежной" также сильно влияет поведение украинской диаспоры в Польше.
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новости, польша, украина, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, украинские беженцы

Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy

07:39 18.10.2023 (обновлено: 07:40 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Реальное в не очень далёкой перспективе создание в Польше "украинской партии", которая будет действовать в интересах Киева, может повлиять на ситуацию в стране достаточно негативно. Об этом говорится в материале польского издания Do Rzeczy
"Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что это далёкая и туманная, но вполне реальная перспектива. Ведь уже в ближайшие пять лет гражданами Польши станут несколько сотен тысяч украинцев. Они получат политические права и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.
По мнению польских журналистов, украинские беженцы, даже уставшие от своей коррумпированной страны и бежавшие от войны, могут испытывать за свою страну "гордость" и стать эффективными "агентами влияния", активно лоббирующими в Польше украинские интересы.
Польско-украинские отношения в последнее время значительно ухудшились из-за введённого Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. На ухудшение отношения к беженцам с "незалежной" также сильно влияет поведение украинской диаспоры в Польше.
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 05:40
Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике УкраиныЗерновая афера стала образчиком антинародного курса польских элит. В результате недовольными остались и фермеры и покупатели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
 
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