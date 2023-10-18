https://ukraina.ru/20231018/1050281457.html

Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy

Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy - 18.10.2023 Украина.ру

Создание "украинской партии" может навредить Польше - Do Rzeczy

Реальное в не очень далёкой перспективе создание в Польше "украинской партии", которая будет действовать в интересах Киева, может повлиять на ситуацию в стране достаточно негативно. Об этом говорится в материале польского издания Do Rzeczy

2023-10-18T07:39

2023-10-18T07:39

2023-10-18T07:40

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украинские беженцы

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"Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.Издание отмечает, что это далёкая и туманная, но вполне реальная перспектива. Ведь уже в ближайшие пять лет гражданами Польши станут несколько сотен тысяч украинцев. Они получат политические права и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.По мнению польских журналистов, украинские беженцы, даже уставшие от своей коррумпированной страны и бежавшие от войны, могут испытывать за свою страну "гордость" и стать эффективными "агентами влияния", активно лоббирующими в Польше украинские интересы.Польско-украинские отношения в последнее время значительно ухудшились из-за введённого Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. На ухудшение отношения к беженцам с "незалежной" также сильно влияет поведение украинской диаспоры в Польше.

https://ukraina.ru/20231018/1050271750.html

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новости, польша, украина, украинские беженцы