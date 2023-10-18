ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ - 18.10.2023 Украина.ру
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ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ - 18.10.2023 Украина.ру
ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
Российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников (БПЛА) Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Минобороны России
2023-10-18T06:57
2023-10-18T06:58
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.Ранее сообщалось об уничтожении средствами ПВО шести БПЛА ВСУ самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.
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новости, россия, бпла, всу, пво
Новости, Россия, БПЛА, ВСУ, ПВО

ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ

06:57 18.10.2023 (обновлено: 06:58 18.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018
© Министерство обороны РФ
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Российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников (БПЛА) Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось об уничтожении средствами ПВО шести БПЛА ВСУ самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.
 
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