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ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ

ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ - 18.10.2023 Украина.ру

ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ

Российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили 28 беспилотников (БПЛА) Украины над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Минобороны России

2023-10-18T06:57

2023-10-18T06:57

2023-10-18T06:58

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.Ранее сообщалось об уничтожении средствами ПВО шести БПЛА ВСУ самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, бпла, всу, пво