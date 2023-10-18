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Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков

Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков - 18.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков

Средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков 18 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-18T05:29

2023-10-18T05:29

2023-10-18T05:29

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"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее Белгородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 15 октября. Тогда средства ПВО за ночь перехватили 20 БПЛА ВСУ самолётного типа, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской.В ночь на 17 октября восемь БПЛА ВСУ были сбиты на подлёте к Крыму.

https://ukraina.ru/20231012/1050125624.html

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