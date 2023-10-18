Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050279719.html
Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков - 18.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
Средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-18T05:29
2023-10-18T05:29
новости
россия
белгородская область
бпла
всу
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2fb89bfe0d8a01fb3ae4cad7e2029285.jpg
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее Белгородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 15 октября. Тогда средства ПВО за ночь перехватили 20 БПЛА ВСУ самолётного типа, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской.В ночь на 17 октября восемь БПЛА ВСУ были сбиты на подлёте к Крыму.
https://ukraina.ru/20231012/1050125624.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5dc0b8d5c2c497b41c58e7f61752360b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, бпла, всу, пво
Новости, Россия, Белгородская область, БПЛА, ВСУ, ПВО

Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков

05:29 18.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Белгородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 15 октября. Тогда средства ПВО за ночь перехватили 20 БПЛА ВСУ самолётного типа, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской.
В ночь на 17 октября восемь БПЛА ВСУ были сбиты на подлёте к Крыму.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 14:48
Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погиблаВ результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияБелгородская областьБПЛАВСУПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:17Чем хуже, тем лучше Запад попал в собственную ловушку и вынужден из-за санкций переходить на рубли
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
Лента новостейМолния