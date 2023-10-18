Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Белгородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 15 октября. Тогда средства ПВО за ночь перехватили 20 БПЛА ВСУ самолётного типа, 18 из них сбиты над Курской областью и два - над Белгородской.
В ночь на 17 октября восемь БПЛА ВСУ были сбиты на подлёте к Крыму.
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