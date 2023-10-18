https://ukraina.ru/20231018/1050279551.html

Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль

Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль - 18.10.2023 Украина.ру

Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа, который привёл к гибели сотен людей, и потребовал немедленного прекращения огня. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-10-18T05:06

2023-10-18T05:06

2023-10-18T05:10

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военные преступления

больница

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"Куба самым решительным образом осуждает совершённый Израилем удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения. Мы требуем немедленного прекращения огня и прекращения этих вопиющих нарушений международного гуманитарного права", - говорится в заявлении кубинского лидера.Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесён ракетный удар. По данным палестинского минздрава, пострадало более 800 человек, не менее 500 человек погибли. Большинство погибших – женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар по больнице нанесли самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные отрицают свою вину в трагедии, называя её причиной неудачный пуск ракеты ХАМАС.По мнению американского журналиста Джесона Хинкла, сопоставление видеоматериалов является убедительным доказательством того, что удар по больнице нанесён американской авиабомбой JDAM. А такое оружие может быть только у Израиля.По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, "финальную ответственность" за обстрел, который привёл к таким последствиям, "несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах… лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей", а именно, Соединённые Штаты Америки.После трагедии в больнице Газы в ряде стран вспыхнули массовые протесты и акции в поддержку Палестины.Россия и ОАЭ в связи с ударом по больнице в секторе Газа запросили срочное открытое заседание СБ ООН. О "решительном осуждении" ракетного удара заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ukraina.ru/20231018/1050279185.html

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новости, куба, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, обстрелы, военные преступления, больница