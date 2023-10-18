https://ukraina.ru/20231018/1050269091.html

Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США

Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США - 18.10.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США

Украина боится, что она останется без военной и финансовой помощи США. Но Запад никогда не откажется от идеи раздробить и уничтожить Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T05:30

2023-10-18T05:30

2023-10-18T05:30

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США продолжат поддерживать Украину, для них приоритетной целью является сдерживание России. Просто так от России они никогда не отстанут, а контроль над Евразией — вопрос выживания для Вашингтона, рассказал политолог.Для США Израиль — это вопрос престижа, результат работы еврейского лобби и заноза в арабском мире, который позволяет им контролировать Ближний Восток. Но Россия — это даже большая заноза. Поэтому США не откажутся от затеи её уничтожить, добавил эксперт.Если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, а к самоубийству они пока не готовы, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050256190.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, израиль, россия, украина, помощь, запад, уничтожение, поддержка