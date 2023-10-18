Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США - 18.10.2023 Украина.ру
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Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США - 18.10.2023 Украина.ру
Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
Украина боится, что она останется без военной и финансовой помощи США. Но Запад никогда не откажется от идеи раздробить и уничтожить Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:30
2023-10-18T05:30
новости
сша
израиль
россия
украина
помощь
запад
уничтожение
поддержка
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США продолжат поддерживать Украину, для них приоритетной целью является сдерживание России. Просто так от России они никогда не отстанут, а контроль над Евразией — вопрос выживания для Вашингтона, рассказал политолог.Для США Израиль — это вопрос престижа, результат работы еврейского лобби и заноза в арабском мире, который позволяет им контролировать Ближний Восток. Но Россия — это даже большая заноза. Поэтому США не откажутся от затеи её уничтожить, добавил эксперт.Если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, а к самоубийству они пока не готовы, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050256190.html
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новости, сша, израиль, россия, украина, помощь, запад, уничтожение, поддержка
Новости, США, Израиль, Россия, Украина, помощь, Запад, уничтожение, поддержка

Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США

05:30 18.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Украина боится, что она останется без военной и финансовой помощи США. Но Запад никогда не откажется от идеи раздробить и уничтожить Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
США продолжат поддерживать Украину, для них приоритетной целью является сдерживание России. Просто так от России они никогда не отстанут, а контроль над Евразией — вопрос выживания для Вашингтона, рассказал политолог.
Для США Израиль — это вопрос престижа, результат работы еврейского лобби и заноза в арабском мире, который позволяет им контролировать Ближний Восток. Но Россия — это даже большая заноза. Поэтому США не откажутся от затеи её уничтожить, добавил эксперт.
"Да, на Украине есть фобии, что сейчас они останутся одни. Но пока они в это не верят. Процессы настолько взаимосвязаны, что когда все перерастает в Третью мировую войну, каждый театр военных действий по-своему уникален и по-своему ключевой. Никто бросать один театр в ущерб другому не будет", - подчеркнул Кочетков.
Если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, а к самоубийству они пока не готовы, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Малек Дудаков интервью
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Малек Дудаков о фантазере Блинкене и о том, что Россия может сделать на Ближнем ВостокеОдна из причин, почему уменьшился объем военных траншей, отправляемых Украине, состоит в том, что сокращаются военные арсеналы Запада, считает политолог-американист Малек Дудаков
 
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