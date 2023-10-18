https://ukraina.ru/20231018/1050264186.html

Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины

Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины - 18.10.2023 Украина.ру

Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины

Днепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс будет освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T05:20

2023-10-18T05:20

2023-10-18T05:20

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На фронтах СВО Россия выбивает квалифицированных военных специалистов, на Украине просто некому их восполнить. И через некоторое время ВС РФ смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, рассказал политолог.Трудно понять, какие города Украины наиболее важны для американцев. Но Днепропетровск российская армия возьмет в любом случае, потому что Екатеринослав исторически был ключевым городом Новороссии. Освобождение Одессы будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска, отметил эксперт.Дальше российские подразделения будут выдавливать на запад те силы, с которыми точно не получится договорится. Даже если за Украиной останутся какие-то территории, процесс будет неизбежным, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050245874.html

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новости, одесса, днепропетровск, днепр, полтава, освобождение, запад, города, украина