Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины - 18.10.2023 Украина.ру
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Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины - 18.10.2023 Украина.ру
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
Днепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс будет освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:20
2023-10-18T05:20
новости
одесса
днепропетровск
днепр
полтава
освобождение
запад
города
украина
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На фронтах СВО Россия выбивает квалифицированных военных специалистов, на Украине просто некому их восполнить. И через некоторое время ВС РФ смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, рассказал политолог.Трудно понять, какие города Украины наиболее важны для американцев. Но Днепропетровск российская армия возьмет в любом случае, потому что Екатеринослав исторически был ключевым городом Новороссии. Освобождение Одессы будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска, отметил эксперт.Дальше российские подразделения будут выдавливать на запад те силы, с которыми точно не получится договорится. Даже если за Украиной останутся какие-то территории, процесс будет неизбежным, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050245874.html
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новости, одесса, днепропетровск, днепр, полтава, освобождение, запад, города, украина
Новости, Одесса, Днепропетровск, Днепр, Полтава, освобождение, Запад, города, Украина

Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины

05:20 18.10.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Днепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс будет освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
На фронтах СВО Россия выбивает квалифицированных военных специалистов, на Украине просто некому их восполнить. И через некоторое время ВС РФ смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, рассказал политолог.
Трудно понять, какие города Украины наиболее важны для американцев. Но Днепропетровск российская армия возьмет в любом случае, потому что Екатеринослав исторически был ключевым городом Новороссии. Освобождение Одессы будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска, отметил эксперт.
"Насчет Полтавы не знаю. Мне трудно понять, насколько сейчас она важна американцам. Но Одесса — это ключевая точка, которая имеет огромное психологическое значение. Тем более что если сейчас Украина для Запада — это чемодан без ручки, то с потерей Одессы она станет для Запада ручкой без чемодана", - подчеркнул Кочетков.
Дальше российские подразделения будут выдавливать на запад те силы, с которыми точно не получится договорится. Даже если за Украиной останутся какие-то территории, процесс будет неизбежным, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Марочко интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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