https://ukraina.ru/20231018/1050264186.html
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины - 18.10.2023 Украина.ру
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
Днепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс будет освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:20
2023-10-18T05:20
2023-10-18T05:20
новости
одесса
днепропетровск
днепр
полтава
освобождение
запад
города
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95a748d482e55d7a6fabf1eec09b93bb.jpg
На фронтах СВО Россия выбивает квалифицированных военных специалистов, на Украине просто некому их восполнить. И через некоторое время ВС РФ смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, рассказал политолог.Трудно понять, какие города Украины наиболее важны для американцев. Но Днепропетровск российская армия возьмет в любом случае, потому что Екатеринослав исторически был ключевым городом Новороссии. Освобождение Одессы будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска, отметил эксперт.Дальше российские подразделения будут выдавливать на запад те силы, с которыми точно не получится договорится. Даже если за Украиной останутся какие-то территории, процесс будет неизбежным, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050245874.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_3c1ad775d705dbc1e4f33ca35af05ff9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, днепропетровск, днепр, полтава, освобождение, запад, города, украина
Новости, Одесса, Днепропетровск, Днепр, Полтава, освобождение, Запад, города, Украина
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
Днепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс будет освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
На фронтах СВО Россия выбивает квалифицированных военных специалистов, на Украине просто некому их восполнить. И через некоторое время ВС РФ смогут идти в наступление, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, рассказал политолог.
Трудно понять, какие города Украины наиболее важны для американцев. Но Днепропетровск российская армия возьмет в любом случае, потому что Екатеринослав исторически был ключевым городом Новороссии. Освобождение Одессы будет происходить одновременно с освобождением Днепропетровска, отметил эксперт.
"Насчет Полтавы не знаю. Мне трудно понять, насколько сейчас она важна американцам. Но Одесса — это ключевая точка, которая имеет огромное психологическое значение. Тем более что если сейчас Украина для Запада — это чемодан без ручки, то с потерей Одессы она станет для Запада ручкой без чемодана", - подчеркнул Кочетков.
Дальше российские подразделения будут выдавливать на запад те силы, с которыми точно не получится договорится. Даже если за Украиной останутся какие-то территории, процесс будет неизбежным, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь