https://ukraina.ru/20231018/1050258177.html

Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье

Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье - 18.10.2023 Украина.ру

Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье

После активизации фронта в Донецке наступило некоторое затишье. При этом в Авдеевке и Красногоровке подразделениям удалось продвинуться на запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T04:50

2023-10-18T04:50

2023-10-18T04:50

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В Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее и сейчас в городе наступило некоторое затишье. Но до этого канонада с российской стороны была настолько мощной, чего не было за все 1,5 года СВО, рассказал эксперт.То есть ни о каком снарядном голоде в ВС РФ говорить не приходится. Подошли свежие силы и на сегодняшний день бойцы особой нужды ни в чем не испытывают, добавил он.Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" всё внимание сосредоточили на Авдеевке и Красногоровке. Там идут тяжелые бои, но подразделениям удалось продвинуться на запад, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, сво, бои, наступление