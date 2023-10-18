Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
После активизации фронта в Донецке наступило некоторое затишье. При этом в Авдеевке и Красногоровке подразделениям удалось продвинуться на запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
В Донецке ощущается, что на поле боя стало горячее и сейчас в городе наступило некоторое затишье. Но до этого канонада с российской стороны была настолько мощной, чего не было за все 1,5 года СВО, рассказал эксперт.
То есть ни о каком снарядном голоде в ВС РФ говорить не приходится. Подошли свежие силы и на сегодняшний день бойцы особой нужды ни в чем не испытывают, добавил он.
"Понятно, что все зависит от уровня стратегического планирования нашего Генштаба. Но сами бойцы не скрывают своего желания двигаться на запад. Шапкозакидательских настроений нет, но ребята уверены в себе", - отметил Кочетков.
Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" всё внимание сосредоточили на Авдеевке и Красногоровке. Там идут тяжелые бои, но подразделениям удалось продвинуться на запад, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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