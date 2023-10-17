https://ukraina.ru/20231017/1050271886.html

Битые танки Leopard увезут с Украины в Литву

Битые танки Leopard увезут с Украины в Литву - 17.10.2023 Украина.ру

Битые танки Leopard увезут с Украины в Литву

Литовская армия совместно с немецким ВПК отремонтирует украинские танки "Леопард" производства ФРГ. Об этом 16октября сообщило Минобороны Литвы.

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:26

leopard-2 (танк)

новости

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Литовская армия совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтирует в Литве танки "Леопард", привезённые с боевых действий на Украине, сообщили в Минобороны страны. После ремонта технику обещают вернуть в ВСУ.Литовские военачальники уверены, что реализация задуманного ремонта танков производства ФРГ позволяет "обучать, поддерживать готовность персонала, обеспечивать проверку логистических цепочек и постоянную поддержку Украины". Они напомнили, что ранее в Литве были отремонтированы привезённые с Украины самоходные гаубицы PzH2000.Минобороны Литвы сообщило также, что в 2023 году первая группа из 18 механиков ВСУ прошла в прибалтийской республике обучение ремонту гаубиц. Вдобавок к этому официальный Вильнюс снабжает украинскую армию.Недавно в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер напомнил: "Год назад немцы и поляки собирались сделать на территории Польши совместный завод по ремонту танков Leopard для Украины. Но закончилось это диким скандалом, когда немцы сказали, что стоимость, которую им выставляют поляки за ремонт танков, в несколько раз выше чем возможности, которые есть на территории самой Германии".

https://ukraina.ru/20230908/1049277812.html

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leopard-2 (танк), новости, литва, фрг, постсоветское пространство, бывший ссср, ремонт, танк, сау, всу, потери всу, военная помощь, военная техника, бронетехника