https://ukraina.ru/20231017/1050268941.html
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский - 17.10.2023 Украина.ру
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский
Украинский депутат считает, что только собственной жене Зеленский может абсолютно доверять
2023-10-17T16:24
2023-10-17T16:24
2023-10-17T16:24
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александр дубинский
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владимир зеленский
денис шмыгаль
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оксана маркарова
выборы
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Почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии "Слуга народа" и отправить на выборы своим подписчикам в соцсетях 17 октября объяснил украинский журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Объясняю на пальцах – Зеленскому нужен во голове партии максимально лояльный человек", - отметил Дубинский.Депутат напомнил, что Зеленский должен был бы назначить главой партии Дениса Шмыгаля, потому что в соответствии с политическим практиками, премьер-министр всегда идет первым номером списка."Но Шмыгаля-то снимут по указанию наших американских партнеров и назначат вместо него (Оксану) Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна. Кого ему тогда еще назначать? Только свою жену", - полагает Дубинский.По мнению украинского парламентария, на эту должность также не годиться Валерий Залужный, который общается с американскими партнерами Украины, и его лояльность лично Зеленскому вызывает сомнения."Только жену, потом детей. Классика царского режима", - подытожил Александр Дубинский.Супруга президента Украины Елена Зеленская ранее заявила о том, что она не полностью поддерживала своего мужа во время первых президентских выборов, но обещала поддержать его сейчас, какое бы решение он не принял.
https://ukraina.ru/20231011/1050082499.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, елена зеленская, владимир зеленский, денис шмыгаль, валерий залужный, оксана маркарова, выборы, слуга народа
Новости, Украина, Александр Дубинский, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный, Оксана Маркарова, выборы, Слуга народа
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский
Украинский депутат считает, что только собственной жене Зеленский может абсолютно доверять
Почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии "Слуга народа" и отправить на выборы своим подписчикам в соцсетях 17 октября объяснил украинский журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Объясняю на пальцах – Зеленскому нужен во голове партии максимально лояльный человек", - отметил Дубинский.
Депутат напомнил, что Зеленский должен был бы назначить главой партии Дениса Шмыгаля, потому что в соответствии с политическим практиками, премьер-министр всегда идет первым номером списка.
"Но Шмыгаля-то снимут по указанию наших американских партнеров и назначат вместо него (Оксану) Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна. Кого ему тогда еще назначать? Только свою жену", - полагает Дубинский.
По мнению украинского парламентария, на эту должность также не годиться Валерий Залужный, который общается с американскими партнерами Украины, и его лояльность лично Зеленскому вызывает сомнения.
"Только жену, потом детей. Классика царского режима", - подытожил Александр Дубинский.
Супруга президента Украины Елена Зеленская ранее заявила о том, что она не полностью поддерживала своего мужа во время первых президентских выборов, но обещала поддержать его сейчас, какое бы решение он не принял.