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Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский

Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский - 17.10.2023 Украина.ру

Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский

Украинский депутат считает, что только собственной жене Зеленский может абсолютно доверять

2023-10-17T16:24

2023-10-17T16:24

2023-10-17T16:24

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оксана маркарова

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Почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии "Слуга народа" и отправить на выборы своим подписчикам в соцсетях 17 октября объяснил украинский журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Объясняю на пальцах – Зеленскому нужен во голове партии максимально лояльный человек", - отметил Дубинский.Депутат напомнил, что Зеленский должен был бы назначить главой партии Дениса Шмыгаля, потому что в соответствии с политическим практиками, премьер-министр всегда идет первым номером списка."Но Шмыгаля-то снимут по указанию наших американских партнеров и назначат вместо него (Оксану) Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна. Кого ему тогда еще назначать? Только свою жену", - полагает Дубинский.По мнению украинского парламентария, на эту должность также не годиться Валерий Залужный, который общается с американскими партнерами Украины, и его лояльность лично Зеленскому вызывает сомнения."Только жену, потом детей. Классика царского режима", - подытожил Александр Дубинский.Супруга президента Украины Елена Зеленская ранее заявила о том, что она не полностью поддерживала своего мужа во время первых президентских выборов, но обещала поддержать его сейчас, какое бы решение он не принял.

https://ukraina.ru/20231011/1050082499.html

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новости, украина, александр дубинский, елена зеленская, владимир зеленский, денис шмыгаль, валерий залужный, оксана маркарова, выборы, слуга народа