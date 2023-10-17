Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский - 17.10.2023 Украина.ру
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Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский - 17.10.2023 Украина.ру
Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский
Украинский депутат считает, что только собственной жене Зеленский может абсолютно доверять
2023-10-17T16:24
2023-10-17T16:24
новости
украина
александр дубинский
елена зеленская
владимир зеленский
денис шмыгаль
валерий залужный
оксана маркарова
выборы
слуга народа
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Почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии "Слуга народа" и отправить на выборы своим подписчикам в соцсетях 17 октября объяснил украинский журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Объясняю на пальцах – Зеленскому нужен во голове партии максимально лояльный человек", - отметил Дубинский.Депутат напомнил, что Зеленский должен был бы назначить главой партии Дениса Шмыгаля, потому что в соответствии с политическим практиками, премьер-министр всегда идет первым номером списка."Но Шмыгаля-то снимут по указанию наших американских партнеров и назначат вместо него (Оксану) Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна. Кого ему тогда еще назначать? Только свою жену", - полагает Дубинский.По мнению украинского парламентария, на эту должность также не годиться Валерий Залужный, который общается с американскими партнерами Украины, и его лояльность лично Зеленскому вызывает сомнения."Только жену, потом детей. Классика царского режима", - подытожил Александр Дубинский.Супруга президента Украины Елена Зеленская ранее заявила о том, что она не полностью поддерживала своего мужа во время первых президентских выборов, но обещала поддержать его сейчас, какое бы решение он не принял.
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новости, украина, александр дубинский, елена зеленская, владимир зеленский, денис шмыгаль, валерий залужный, оксана маркарова, выборы, слуга народа
Новости, Украина, Александр Дубинский, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный, Оксана Маркарова, выборы, Слуга народа

Зеленский отдаст жене "Слуг народа" - Дубинский

16:24 17.10.2023
 
© Фото : Dubinsky.pro / TelegramАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Dubinsky.pro / Telegram
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Украинский депутат считает, что только собственной жене Зеленский может абсолютно доверять
Почему Елену Зеленскую хотят сделать главой партии "Слуга народа" и отправить на выборы своим подписчикам в соцсетях 17 октября объяснил украинский журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Объясняю на пальцах – Зеленскому нужен во голове партии максимально лояльный человек", - отметил Дубинский.
Депутат напомнил, что Зеленский должен был бы назначить главой партии Дениса Шмыгаля, потому что в соответствии с политическим практиками, премьер-министр всегда идет первым номером списка.
"Но Шмыгаля-то снимут по указанию наших американских партнеров и назначат вместо него (Оксану) Маркарову, которая Зеленскому не подчиняется и нелояльна. Кого ему тогда еще назначать? Только свою жену", - полагает Дубинский.
По мнению украинского парламентария, на эту должность также не годиться Валерий Залужный, который общается с американскими партнерами Украины, и его лояльность лично Зеленскому вызывает сомнения.
"Только жену, потом детей. Классика царского режима", - подытожил Александр Дубинский.
Супруга президента Украины Елена Зеленская ранее заявила о том, что она не полностью поддерживала своего мужа во время первых президентских выборов, но обещала поддержать его сейчас, какое бы решение он не принял.
Владимир Зеленский
11 октября, 10:18
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВОПрезидент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийЕлена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВалерий ЗалужныйОксана МаркаровавыборыСлуга народа
 
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