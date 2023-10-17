https://ukraina.ru/20231017/1050260353.html

Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке

Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру

Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки и обсудил положение дел на фронте. Об этом он 17 октября написал в своём телеграм-канале

2023-10-17T14:37

2023-10-17T14:37

2023-10-17T14:37

новости

украина

владимир зеленский

авдеевка

купянское направление

запорожское направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_0:28:1045:616_1920x0_80_0_0_1346b50c7676c546dacaffb984bd046d.jpg

Зеленский поблагодарил военнослужащих и каждую бригаду, которые "держат позиции".Президент Украины также выразил благодарность "некоторым" партнёрам, которые предоставили "эффективное оружие, как и договаривались".С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20231016/1050204344.html

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, авдеевка, купянское направление, запорожское направление