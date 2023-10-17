Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру
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Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке
Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке - 17.10.2023 Украина.ру
Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки и обсудил положение дел на фронте. Об этом он 17 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-17T14:37
2023-10-17T14:37
новости
украина
владимир зеленский
авдеевка
купянское направление
запорожское направление
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Зеленский поблагодарил военнослужащих и каждую бригаду, которые "держат позиции".Президент Украины также выразил благодарность "некоторым" партнёрам, которые предоставили "эффективное оружие, как и договаривались".С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20231016/1050204344.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, авдеевка, купянское направление, запорожское направление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Авдеевка, Купянское направление, Запорожское направление

Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке

14:37 17.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки и обсудил положение дел на фронте. Об этом он 17 октября написал в своём телеграм-канале
Зеленский поблагодарил военнослужащих и каждую бригаду, которые "держат позиции".
"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление", - написал он.
Президент Украины также выразил благодарность "некоторым" партнёрам, которые предоставили "эффективное оружие, как и договаривались".
С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.
Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.
Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Америки скоро не будет
16 октября, 06:01
"Новая надежда": Как в Донецке слушают АвдеевкуГлавной новостью минувшей недели, безусловно, стало движение наших войск на Авдеевском направлении. Пока весь мир обсуждает кошмар в секторе Газа и окрестностях, дончане и жители близлежащих городов мониторят СМИ и телеграм-каналы, надеясь узнать, что наши еще немножечко продвинулись
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийАвдеевкаКупянское направлениеЗапорожское направление
 
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