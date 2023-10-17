Зеленский провёл очередную Ставку из-за ситуации в Авдеевке
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки и обсудил положение дел на фронте. Об этом он 17 октября написал в своём телеграм-канале
Зеленский поблагодарил военнослужащих и каждую бригаду, которые "держат позиции".
"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление", - написал он.
Президент Украины также выразил благодарность "некоторым" партнёрам, которые предоставили "эффективное оружие, как и договаривались".
С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.
Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.
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16 октября, 06:01"Новая надежда": Как в Донецке слушают АвдеевкуГлавной новостью минувшей недели, безусловно, стало движение наших войск на Авдеевском направлении. Пока весь мир обсуждает кошмар в секторе Газа и окрестностях, дончане и жители близлежащих городов мониторят СМИ и телеграм-каналы, надеясь узнать, что наши еще немножечко продвинулись