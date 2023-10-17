https://ukraina.ru/20231017/1050259038.html
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв - 17.10.2023 Украина.ру
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв
Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО
2023-10-17T13:41
2023-10-17T13:41
2023-10-17T13:41
видео
олег царев
владимир зеленский
украина
израиль
иран
россия
сша
коррупция
президент
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0:45 - Почему Зеленский попросил украинцев молчать о коррупции; 7:10 - Пойдет ли Зеленский на второй срок? 17:00 - Что общего у арабо-израильского и российско-украинского конфликтов 30:45 - Особый порядок въезда украинцев в России: почему ввели ограничения;
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег царев, владимир зеленский, украина, израиль, иран, россия, сша, коррупция, президент, криминал, видео
Видео, Олег Царев, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Иран, Россия, США, коррупция, президент, криминал
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв
Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО
0:45 - Почему Зеленский попросил украинцев молчать о коррупции;
7:10 - Пойдет ли Зеленский на второй срок?
17:00 - Что общего у арабо-израильского и российско-украинского конфликтов
30:45 - Особый порядок въезда украинцев в России: почему ввели ограничения;