https://ukraina.ru/20231017/1050259038.html

Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв

Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв - 17.10.2023 Украина.ру

Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв

Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО

2023-10-17T13:41

2023-10-17T13:41

2023-10-17T13:41

видео

олег царев

владимир зеленский

украина

израиль

иран

россия

сша

коррупция

президент

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0:45 - Почему Зеленский попросил украинцев молчать о коррупции; 7:10 - Пойдет ли Зеленский на второй срок? 17:00 - Что общего у арабо-израильского и российско-украинского конфликтов 30:45 - Особый порядок въезда украинцев в России: почему ввели ограничения;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, олег царев, владимир зеленский, украина, израиль, иран, россия, сша, коррупция, президент, криминал, видео