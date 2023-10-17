Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050259038.html
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв - 17.10.2023 Украина.ру
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв
Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО
2023-10-17T13:41
2023-10-17T13:41
видео
олег царев
владимир зеленский
украина
израиль
иран
россия
сша
коррупция
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050258919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35ebf16f54aad18bbd962f529c01f60b.jpg
0:45 - Почему Зеленский попросил украинцев молчать о коррупции; 7:10 - Пойдет ли Зеленский на второй срок? 17:00 - Что общего у арабо-израильского и российско-украинского конфликтов 30:45 - Особый порядок въезда украинцев в России: почему ввели ограничения;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050258919_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a182db37eedc12f827399b9200d21c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, олег царев, владимир зеленский, украина, израиль, иран, россия, сша, коррупция, президент, криминал, видео
Видео, Олег Царев, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Иран, Россия, США, коррупция, президент, криминал

Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- Царёв

13:41 17.10.2023
 
Читать в
Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО
0:45 - Почему Зеленский попросил украинцев молчать о коррупции;
7:10 - Пойдет ли Зеленский на второй срок?
17:00 - Что общего у арабо-израильского и российско-украинского конфликтов
30:45 - Особый порядок въезда украинцев в России: почему ввели ограничения;
 
ВидеоОлег ЦаревВладимир ЗеленскийУкраинаИзраильИранРоссияСШАкоррупцияпрезиденткриминал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
04:20Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
Лента новостейМолния