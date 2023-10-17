https://ukraina.ru/20231017/1050254877.html

Украинская социология. Тревожные сигналы для власти

Украинская социология. Тревожные сигналы для власти - 17.10.2023 Украина.ру

Украинская социология. Тревожные сигналы для власти

Одна из наиболее уважаемых украинских исследовательских организаций, Киевский международный институт социологии (КМИС), 13 и 16 октября опубликовала фрагменты результатов опроса, проведённого 29 сентября – 9 октября среди 1010 граждан Украины, проживающих на подконтрольной Киеву территории страны

2023-10-17T14:29

2023-10-17T14:29

2023-10-17T15:40

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социология

переговоры

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Мы уже обращали внимание, что в общественном мнении Украины происходят определённые сдвиги и социологи, хочется им этого или нет, вынуждены их фиксировать. Изменения же в тенденциях, по идее, должны вызвать озабоченность у киевских властей. И судя по некоторым признакам, действительно вызывают.При всём нашем уважении к КМИС, тут действуют те же ограничения, что в отношении других исследований: респонденты перегружены военной пропагандой и опасаются давать не одобряемые этой пропагандой ответы (в социологии это явление называется «спираль молчания»). Это не говоря о том, что сами социологи имеют основания опасаться спецслужб и могут сами подправлять ответы в нужную сторону. С другой стороны, подправить результаты может попросить и достаточно влиятельный заказчик — Офис президента или посольство США…Тем больший вес имеют результаты исследований, которые показывают неблагоприятные для власти тенденции. То есть они не только существуют сами по себе, но и есть какая-то влиятельная сила, способная настоять на их публикации.Разумеется, сами по себе проценты вполне благонамеренные. А вот тенденции... Тенденции нехорошие.Первая тенденция, вскрытая исследованием, — в сторону признания частью избирателей возможности территориальных уступок в обмен на мир.Суждение «для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий» отметили 14% опрошенных, что является наивысшим результатом с мая прошлого года (ранее эту позицию отмечали 8–10% респондентов). Естественно, больше всего согласных на уступки на юге и востоке страны (более 20%).Учитывая указанные выше ограничения, можно предположить, что в идеальных условиях эту позицию отметило бы значительно больше людей — ориентировочно раза в два. То есть большинства они в любом случае не составляют, но их довольно много, и число считающих возможным примирение на неприемлемых для власти условиях увеличивается.Кстати, отношение к самой власти тоже меняется, причём не в лучшую для неё сторону.Внезапно треть опрошенных заявила, что между политическим руководством и военным командованием существуют серьёзные конфликты (в декабре прошлого года таких было в три раза меньше). Противоположной точки зрения придерживается 54% — уверенное большинство, но тенденция неблагоприятная.Самое интересное, что оснований для столь резкого изменения мы не видим: Владимир Зеленский ни в какие конфликты с военным командованием не вступает, во всяком случае информация об этом ни в каком виде не просачивается в публичное пространство. Можно только предполагать, что отдельные операции (как, например, штурм Артёмовска) осуществляются с учётом политического фактора. И то нет достаточной информации, чтобы судить, действительно ли военное командование такие подходы осуждает. Мнение Арестовича* — это всё же мнение Арестовича, а он в прошлом работал в Офисе президента, а не в Генштабе.Не понимают, в чём дело, и организаторы исследования. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий комментирует полученные данные так:«Нельзя сводить объяснение этих тенденций только к одной причине (тем более к печально известной "религии" украинцев во всём винить "коррупцию"). Очевидно, есть разные факторы, влияющие на динамику настроений: нарастание усталости среди населения, независимые от Украины обстоятельства (например, объективные особенности поставок оружия с Запада), неосуществление определённых ожиданий, продолжение отравления Украины российской пропагандой (продолжающей "придумывать" пути, чтобы эффективно достигать украинцев), ошибки, которые могла допустить украинская власть».Из этого перечня наиболее убедительным выглядят ссылки на провал украинского наступления — в конце июня украинцы подпевали Маше Кондратенко «ми подумки вже на морі», а к середине октября фронт практически не сдвинулся. Впору заподозрить, что наступление пало жертвой противоречий в руководстве страны. Другое дело, что для среднестатистического избирателя в условиях отсутствия ясно видимого конфликта такое предположение выглядит слишком сильным.12% опрошенных (опять же, почти вдвое больше, чем было в декабре) полагают, что украинская власть может пойти на мир путём территориальных уступок (можно предполагать, что большинство так ответивших всё же считают такую идею «зрадой» и не доверяют Зеленскому).И опять же, никаких оснований для таких суждений не видно, поскольку никто из должностных лиц с такими крамольными мыслями не выступает. Разве что Арестович*, который лицо не только неофициальное, но и просто праздное.30% опрошенных (опять же, двукратный рост по сравнению с декабрём) полагает, что «Запад устаёт от Украины и его поддержка ослабевает. Запад хочет нажать, чтобы Украина пошла на уступки России». Здесь на результаты исследования могли повлиять события в Израиле (7 октября и далее), которые с первого же дня трактовались как такие, которые могут отвлечь внимание от украинского конфликта и повлиять на объёмы военной помощи Украине.В общем, тенденции в общественном мнении для украинской власти и самой по себе концепции «войны до последнего украинца» не слишком благоприятные, что, несомненно, отразится на результатах выборов (если их, конечно, назначат).Возможно это сигнал со стороны заказчиков исследования (в «омнибусе» их несколько) относительно того, что если ВСУ дальше будут топтаться на месте, то Зеленский может потерять общественную поддержку. Но, если честно, это и без социологии понятно — украинцев пока что потери не заботят (тем более что в украинских СМИ говорить о них практически запрещено), а заботит их отсутствие побед.* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20231013/1050156192.html

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эксклюзив, украина, россия, война, социология, переговоры