https://ukraina.ru/20231017/1050249003.html

На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко

На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру

На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко

ВСУ подводят на Краснолиманское направление свежие силы, в том числе подразделения запрещённой в России штурмовой бригады "Азов"*. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T10:08

2023-10-17T10:08

2023-10-17T10:09

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По словам Марочко, использующего собственные источники, "на Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника". В ходе активных боевых действий ВСУ понесли большие потери, часть украинских подразделений, которые выполнили боевые задачи, выводятся."С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрёпанных" подразделений", - уточняет Марочко.По его данным, в районе Серебрянского лесничества позиции заняли боевики штурмовой группы "Азов"*, недавно вернувшиеся после подготовки на одном из полигонов НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html

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новости, краснолиманское направление, всу, ротации, сво