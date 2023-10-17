На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру
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На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко
ВСУ подводят на Краснолиманское направление свежие силы, в том числе подразделения запрещённой в России штурмовой бригады "Азов"*. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T10:08
2023-10-17T10:09
новости
краснолиманское направление
всу
ротации
сво
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По словам Марочко, использующего собственные источники, "на Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника". В ходе активных боевых действий ВСУ понесли большие потери, часть украинских подразделений, которые выполнили боевые задачи, выводятся."С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрёпанных" подразделений", - уточняет Марочко.По его данным, в районе Серебрянского лесничества позиции заняли боевики штурмовой группы "Азов"*, недавно вернувшиеся после подготовки на одном из полигонов НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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новости, краснолиманское направление, всу, ротации, сво
Новости, Краснолиманское направление, ВСУ, ротации, СВО

На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко

10:08 17.10.2023 (обновлено: 10:09 17.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинские военные
украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ подводят на Краснолиманское направление свежие силы, в том числе подразделения запрещённой в России штурмовой бригады "Азов"*. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
По словам Марочко, использующего собственные источники, "на Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника". В ходе активных боевых действий ВСУ понесли большие потери, часть украинских подразделений, которые выполнили боевые задачи, выводятся.
"С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрёпанных" подразделений", - уточняет Марочко.
По его данным, в районе Серебрянского лесничества позиции заняли боевики штурмовой группы "Азов"*, недавно вернувшиеся после подготовки на одном из полигонов НАТО.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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НовостиКраснолиманское направлениеВСУротацииСВО
 
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