https://ukraina.ru/20231017/1050249003.html
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко
ВСУ подводят на Краснолиманское направление свежие силы, в том числе подразделения запрещённой в России штурмовой бригады "Азов"*. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T10:08
2023-10-17T10:08
2023-10-17T10:09
новости
краснолиманское направление
всу
ротации
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049798954_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_af717ba456fa2d4ea965728adeecef3d.jpg
По словам Марочко, использующего собственные источники, "на Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника". В ходе активных боевых действий ВСУ понесли большие потери, часть украинских подразделений, которые выполнили боевые задачи, выводятся."С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрёпанных" подразделений", - уточняет Марочко.По его данным, в районе Серебрянского лесничества позиции заняли боевики штурмовой группы "Азов"*, недавно вернувшиеся после подготовки на одном из полигонов НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html
краснолиманское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049798954_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a0645d04cfca2c414e2c774c01be927f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, краснолиманское направление, всу, ротации, сво
На Краснолиманское направление прибывают "свежие силы" ВСУ - Марочко
10:08 17.10.2023 (обновлено: 10:09 17.10.2023)
ВСУ подводят на Краснолиманское направление свежие силы, в том числе подразделения запрещённой в России штурмовой бригады "Азов"*. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
По словам Марочко, использующего собственные источники, "на Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника". В ходе активных боевых действий ВСУ понесли большие потери, часть украинских подразделений, которые выполнили боевые задачи, выводятся.
"С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрёпанных" подразделений", - уточняет Марочко.
По его данным, в районе Серебрянского лесничества позиции заняли боевики штурмовой группы "Азов"*, недавно вернувшиеся после подготовки на одном из полигонов НАТО.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ