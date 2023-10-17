Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру
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Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко
Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру
Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко
В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении были доставлены 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T08:27
2023-10-17T08:30
новости
всу
артиллерия
снаряды
купянское направление
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"В район населённого пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК [боекомплектом] к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - заявил Марочко.Информацию о дефектных боеприпасах эксперт получил из собственных источников. По его мнению, эти снаряды были из числа тех, которые уцелели и были собраны после поражения одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.Ранее Марочко сообщал о некотором снижении интенсивность артиллерийских обстрелов ВСУ на тех участках фронта, где до этого украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
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новости, всу, артиллерия, снаряды, купянское направление
Новости, ВСУ, артиллерия, снаряды, Купянское направление

Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко

08:27 17.10.2023 (обновлено: 08:30 17.10.2023)
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко интервью
Андрей Марочко интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении были доставлены 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
"В район населённого пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК [боекомплектом] к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - заявил Марочко.
Информацию о дефектных боеприпасах эксперт получил из собственных источников. По его мнению, эти снаряды были из числа тех, которые уцелели и были собраны после поражения одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее Марочко сообщал о некотором снижении интенсивность артиллерийских обстрелов ВСУ на тех участках фронта, где до этого украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 05:50
"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под КупянскомХарьковская область для обороны ВСУ стала слабым звеном. Противник не оставил этот участок голым, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на других направлениях. Такое мнением поделился в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
 
НовостиВСУартиллерияснарядыКупянское направление
 
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