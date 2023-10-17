Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко
08:27 17.10.2023 (обновлено: 08:30 17.10.2023)
В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении были доставлены 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
"В район населённого пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК [боекомплектом] к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - заявил Марочко.
Информацию о дефектных боеприпасах эксперт получил из собственных источников. По его мнению, эти снаряды были из числа тех, которые уцелели и были собраны после поражения одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее Марочко сообщал о некотором снижении интенсивность артиллерийских обстрелов ВСУ на тех участках фронта, где до этого украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
Вчера, 05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под КупянскомХарьковская область для обороны ВСУ стала слабым звеном. Противник не оставил этот участок голым, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на других направлениях. Такое мнением поделился в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин