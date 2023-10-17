https://ukraina.ru/20231017/1050245874.html

Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко

Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру

Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - Марочко

В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении были доставлены 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T08:27

2023-10-17T08:27

2023-10-17T08:30

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"В район населённого пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК [боекомплектом] к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - заявил Марочко.Информацию о дефектных боеприпасах эксперт получил из собственных источников. По его мнению, эти снаряды были из числа тех, которые уцелели и были собраны после поражения одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.Ранее Марочко сообщал о некотором снижении интенсивность артиллерийских обстрелов ВСУ на тех участках фронта, где до этого украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.

https://ukraina.ru/20231017/1050239684.html

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2023

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новости, всу, артиллерия, снаряды, купянское направление