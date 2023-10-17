Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки

Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов

В Авдеевке у ВС РФ есть возможности по применению авиации. Главное — подавить средств ПВО противника. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее