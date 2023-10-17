Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки - 17.10.2023 Украина.ру
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Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки - 17.10.2023 Украина.ру
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
После начала спецоперации освобождение Авдеевки считается одной из стратегических задач для российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T04:10
2023-10-17T04:10
новости
авдеевка
укрепления
днр
донецк
всу
катакомбы
вс рф
наступление
фронт
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Одна из причин операции в Авдеевке является то, что там сосредоточена дальнобойная артиллерия ВСУ, которая обстреливает мирный Донецк, в результате чего гибнет гражданское население. Вторая причина - это уничтожение авдеевской группировки ВСУ в целом, рассказал эксперт.Освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, добавил он.Поэтому в командовании ВСУ сейчас пытаются понять, является ли атака на Авдеевку началом большого наступления ВС РФ или это отвлекающий удар с целью заставить перетянуть резервы и ослабить другие направления, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html
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новости, авдеевка, укрепления, днр, донецк, всу, катакомбы, вс рф, наступление, фронт
Новости, Авдеевка, укрепления, ДНР, Донецк, ВСУ, катакомбы, ВС РФ, наступление, фронт

Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки

04:10 17.10.2023
 
© Фото : "Типичный Донецк" / Telegramобстрелянная украинскими военными маршрутка
обстрелянная украинскими военными маршрутка - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : "Типичный Донецк" / Telegram
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После начала спецоперации освобождение Авдеевки считается одной из стратегических задач для российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Одна из причин операции в Авдеевке является то, что там сосредоточена дальнобойная артиллерия ВСУ, которая обстреливает мирный Донецк, в результате чего гибнет гражданское население. Вторая причина - это уничтожение авдеевской группировки ВСУ в целом, рассказал эксперт.
Освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, добавил он.
"Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, - подчеркнул Алёхин.
Поэтому в командовании ВСУ сейчас пытаются понять, является ли атака на Авдеевку началом большого наступления ВС РФ или это отвлекающий удар с целью заставить перетянуть резервы и ослабить другие направления, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
13 октября, 13:54
Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервовВ Авдеевке у ВС РФ есть возможности по применению авиации. Главное — подавить средств ПВО противника. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее
 
НовостиАвдеевкаукрепленияДНРДонецкВСУкатакомбыВС РФнаступлениефронт
 
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