https://ukraina.ru/20231017/1050225011.html
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки - 17.10.2023 Украина.ру
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
После начала спецоперации освобождение Авдеевки считается одной из стратегических задач для российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T04:10
2023-10-17T04:10
2023-10-17T04:10
новости
авдеевка
укрепления
днр
донецк
всу
катакомбы
вс рф
наступление
фронт
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Одна из причин операции в Авдеевке является то, что там сосредоточена дальнобойная артиллерия ВСУ, которая обстреливает мирный Донецк, в результате чего гибнет гражданское население. Вторая причина - это уничтожение авдеевской группировки ВСУ в целом, рассказал эксперт.Освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, добавил он.Поэтому в командовании ВСУ сейчас пытаются понять, является ли атака на Авдеевку началом большого наступления ВС РФ или это отвлекающий удар с целью заставить перетянуть резервы и ослабить другие направления, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, авдеевка, укрепления, днр, донецк, всу, катакомбы, вс рф, наступление, фронт
Новости, Авдеевка, укрепления, ДНР, Донецк, ВСУ, катакомбы, ВС РФ, наступление, фронт
Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
После начала спецоперации освобождение Авдеевки считается одной из стратегических задач для российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Одна из причин операции в Авдеевке является то, что там сосредоточена дальнобойная артиллерия ВСУ, которая обстреливает мирный Донецк, в результате чего гибнет гражданское население. Вторая причина - это уничтожение авдеевской группировки ВСУ в целом, рассказал эксперт.
Освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, добавил он.
"Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, - подчеркнул Алёхин.
Поэтому в командовании ВСУ сейчас пытаются понять, является ли атака на Авдеевку началом большого наступления ВС РФ или это отвлекающий удар с целью заставить перетянуть резервы и ослабить другие направления, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь