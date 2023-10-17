https://ukraina.ru/20231017/1050222060.html
"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки - 17.10.2023 Украина.ру
"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
ВСУ превратили Авдеевку в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В долговременные огневые точки здесь превращены даже танки. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T04:40
2023-10-17T04:40
2023-10-17T04:40
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всу
авдеевка
днр
укрепления
завод
азовсталь
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По сути, начиная с 2015 года Авдеевская агломерация превратилась в крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии, рассказал эксперт.Находящийся в городе крупный завод железобетонных конструкций работал для нужд украинской армии практически круглосуточно, обеспечивая строительство окопов, закрытых ходов сообщения, и бетонных укреплений с толщиной стен от 3 до 7 метров, добавил он.Такими же укрепленными оборонительными пунктами можно считать "Стройдеталь", завод металлических конструкций ЧАО "АЗМК" и керамический завод в Авдеевке, добавил он.Все они находятся в промышленной зоне города, разделенного двумя железнодорожными ветками, по которым в Авдеевку подвозились боеприпасы и велась ротация подразделений ВСУ, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231014/1050169028.html
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новости, всу, авдеевка, днр, укрепления, завод, азовсталь
Новости, ВСУ, Авдеевка, ДНР, укрепления, завод, Азовсталь
"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
ВСУ превратили Авдеевку в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В долговременные огневые точки здесь превращены даже танки. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
По сути, начиная с 2015 года Авдеевская агломерация превратилась в крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии, рассказал эксперт.
Находящийся в городе крупный завод железобетонных конструкций работал для нужд украинской армии практически круглосуточно, обеспечивая строительство окопов, закрытых ходов сообщения, и бетонных укреплений с толщиной стен от 3 до 7 метров, добавил он.
"Также в Авдеевке расположены и другие крупные предприятия, в частности коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", намекая, что в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону", - подчеркнул Алёхин.
Такими же укрепленными оборонительными пунктами можно считать "Стройдеталь", завод металлических конструкций ЧАО "АЗМК" и керамический завод в Авдеевке, добавил он.
Все они находятся в промышленной зоне города, разделенного двумя железнодорожными ветками, по которым в Авдеевку подвозились боеприпасы и велась ротация подразделений ВСУ, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь