Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав - 16.10.2023 Украина.ру
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Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав
Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав - 16.10.2023 Украина.ру
Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав
ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб, сообщается 16 октября на сайте футбольного клуба
2023-10-16T17:53
2023-10-16T17:53
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"шахтер"
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Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.На минувшей неделе стало известно, 19-летний хавбек ФК "Шахтер" Александр Роспутько, недавно подписавший 5-летний контракт с клубом, неожиданно исчез в аэропорту Бельгии. За границей "Шахтёр" сыграл матч с бельгийским "Антверпеном" в юношеской Лиге чемпионов.Парень удалил все посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, Роспутько уехал в Россию. ИА Регнум со ссылкой на его отца Юрия Роспутько сообщил, что причины побега пока не раскрываются."Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Политического убежища мой сын не просил, он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке", – пояснил рассказал Юрий.
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новости, новости украины, "шахтер"
Новости, Новости Украины, "Шахтер"

Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав

17:53 16.10.2023
 
© shakhtar.comфутбольный клуб "Шахтер"
футбольный клуб Шахтер
© shakhtar.com
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ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб, сообщается 16 октября на сайте футбольного клуба
Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.
"ФК "Шахтер" благодарит Патрика ван Леувена и его ассистентов за профессионализм и желает успехов и побед в будущем!", – говорится в официальном сообщении.
На минувшей неделе стало известно, 19-летний хавбек ФК "Шахтер" Александр Роспутько, недавно подписавший 5-летний контракт с клубом, неожиданно исчез в аэропорту Бельгии. За границей "Шахтёр" сыграл матч с бельгийским "Антверпеном" в юношеской Лиге чемпионов.
Парень удалил все посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, Роспутько уехал в Россию. ИА Регнум со ссылкой на его отца Юрия Роспутько сообщил, что причины побега пока не раскрываются.
"Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Политического убежища мой сын не просил, он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке", – пояснил рассказал Юрий.
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