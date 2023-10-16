https://ukraina.ru/20231016/1050233182.html

Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав

Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав - 16.10.2023 Украина.ру

Из украинского "Шахтера" сбежал полузащитник, за ним и тренерский состав

ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб, сообщается 16 октября на сайте футбольного клуба

2023-10-16T17:53

2023-10-16T17:53

2023-10-16T17:53

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"шахтер"

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Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.На минувшей неделе стало известно, 19-летний хавбек ФК "Шахтер" Александр Роспутько, недавно подписавший 5-летний контракт с клубом, неожиданно исчез в аэропорту Бельгии. За границей "Шахтёр" сыграл матч с бельгийским "Антверпеном" в юношеской Лиге чемпионов.Парень удалил все посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, Роспутько уехал в Россию. ИА Регнум со ссылкой на его отца Юрия Роспутько сообщил, что причины побега пока не раскрываются."Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Политического убежища мой сын не просил, он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке", – пояснил рассказал Юрий.

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