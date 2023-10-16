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Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО - 16.10.2023 Украина.ру

Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

Встреча в Брюсселе показывает, что НАТО находится в затруднительном положении. Для поддержки Украины и Израиля может не хватить денег и ресурсов, написал 12 октября обозреватель немецкого издания Welt Кристоф Шильц

2023-10-16T12:26

2023-10-16T12:26

2023-10-16T12:26

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Шильц пишет, что НАТО за кулисами активно обсуждает "конкуренцию за ресурсы".Страны НАТО уже сильно отстают в поставках боеприпасов на Украину, считает он. Глава НАТО Столтенберг видит опасность. "Я настоятельно рекомендую альянсу заключить контракты с промышленностью", - приводит слова Столтенберга немецкий обозреватель.Президент Украины Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия, пишет обозреватель.Шильц напомнил и заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной боевой готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО.Обозреватель считает, что немецкие солдаты войдут в состав сил быстрого реагирования численностью более 300 тысяч человек, которые "могут быть переброшены на восточный фланг альянса в течение 30 дней в случае нападения со стороны России".США, напомнил Шильц, ежегодно поддерживают Израиль, предоставляя ему военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Кроме того, американские военные имеют в Израиле склады оружия и боеприпасов , которые израильские вооруженные силы могут использовать в случае чрезвычайной ситуации, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231012/1050118672.html

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новости, германия, зарубежье, украина, израиль, сша, ресурсы, военная помощь, помощь