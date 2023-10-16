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Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО
Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО - 16.10.2023 Украина.ру
Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО
Встреча в Брюсселе показывает, что НАТО находится в затруднительном положении. Для поддержки Украины и Израиля может не хватить денег и ресурсов, написал 12 октября обозреватель немецкого издания Welt Кристоф Шильц
2023-10-16T12:26
2023-10-16T12:26
2023-10-16T12:26
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Шильц пишет, что НАТО за кулисами активно обсуждает "конкуренцию за ресурсы".Страны НАТО уже сильно отстают в поставках боеприпасов на Украину, считает он. Глава НАТО Столтенберг видит опасность. "Я настоятельно рекомендую альянсу заключить контракты с промышленностью", - приводит слова Столтенберга немецкий обозреватель.Президент Украины Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия, пишет обозреватель.Шильц напомнил и заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной боевой готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО.Обозреватель считает, что немецкие солдаты войдут в состав сил быстрого реагирования численностью более 300 тысяч человек, которые "могут быть переброшены на восточный фланг альянса в течение 30 дней в случае нападения со стороны России".США, напомнил Шильц, ежегодно поддерживают Израиль, предоставляя ему военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Кроме того, американские военные имеют в Израиле склады оружия и боеприпасов , которые израильские вооруженные силы могут использовать в случае чрезвычайной ситуации, резюмировал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, зарубежье, украина, израиль, сша, ресурсы, военная помощь, помощь
Новости, Германия, Зарубежье, Украина, Израиль, США, ресурсы, военная помощь, помощь
Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО
Встреча в Брюсселе показывает, что НАТО находится в затруднительном положении. Для поддержки Украины и Израиля может не хватить денег и ресурсов, написал 12 октября обозреватель немецкого издания Welt Кристоф Шильц
"Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются", — заявил он.
Шильц пишет, что НАТО за кулисами активно обсуждает "конкуренцию за ресурсы".
"Отдать оружие можно только один раз", — Шильц привёл слова западного дипломата.
Страны НАТО уже сильно отстают в поставках боеприпасов на Украину, считает он. Глава НАТО Столтенберг видит опасность. "Я настоятельно рекомендую альянсу заключить контракты с промышленностью", - приводит слова Столтенберга немецкий обозреватель.
Президент Украины Владимир Зеленский "встревожен" из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия, пишет обозреватель.
Шильц напомнил и заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной боевой готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО.
Обозреватель считает, что немецкие солдаты войдут в состав сил быстрого реагирования численностью более 300 тысяч человек, которые "могут быть переброшены на восточный фланг альянса в течение 30 дней в случае нападения со стороны России".
США, напомнил Шильц, ежегодно поддерживают Израиль, предоставляя ему военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Кроме того, американские военные имеют в Израиле склады оружия и боеприпасов , которые израильские вооруженные силы могут использовать в случае чрезвычайной ситуации, резюмировал он.