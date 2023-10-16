Марк Фейгин* объявлен в розыск - 16.10.2023 Украина.ру
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Марк Фейгин* объявлен в розыск
Марк Фейгин* объявлен в розыск - 16.10.2023 Украина.ру
Марк Фейгин* объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина* по уголовной статье, следует из базы ведомства
2023-10-16T10:45
2023-10-16T10:45
новости
россия
мвд
фейгин
розыск
уголовный розыск
адвокат
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В апреле прошлого года он попал в реестр СМИ-иноагентов. Фейгин* попытался обжаловать решение Минюста и потребовал исключить его из списка, но суд ему отказал.Фейгин* участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, гражданки Украины Надежды Савченко.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката.* Внесён Минюстом России в список СМИ-иноагентов, выполняет функции иностранного агента.
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новости, россия, мвд, фейгин, розыск, уголовный розыск, адвокат
Новости, Россия, МВД, Фейгин, розыск, уголовный розыск, адвокат

Марк Фейгин* объявлен в розыск

10:45 16.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОглашение приговора Надежде Савченко
Оглашение приговора Надежде Савченко - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина* по уголовной статье, следует из базы ведомства

"Фейгин Марк Захарович*. Разыскивается по статье УК",— говорится в карточке розыска.

В апреле прошлого года он попал в реестр СМИ-иноагентов. Фейгин* попытался обжаловать решение Минюста и потребовал исключить его из списка, но суд ему отказал.
Фейгин* участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, гражданки Украины Надежды Савченко.
В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката.
* Внесён Минюстом России в список СМИ-иноагентов, выполняет функции иностранного агента.
Предварительные слушания по делу Надежды Савченко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 10:24
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
 
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