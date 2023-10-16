https://ukraina.ru/20231016/1050213734.html

Марк Фейгин* объявлен в розыск

Марк Фейгин* объявлен в розыск - 16.10.2023 Украина.ру

Марк Фейгин* объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина* по уголовной статье, следует из базы ведомства

2023-10-16T10:45

2023-10-16T10:45

2023-10-16T10:45

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В апреле прошлого года он попал в реестр СМИ-иноагентов. Фейгин* попытался обжаловать решение Минюста и потребовал исключить его из списка, но суд ему отказал.Фейгин* участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, гражданки Украины Надежды Савченко.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката.* Внесён Минюстом России в список СМИ-иноагентов, выполняет функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html

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2023

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новости, россия, мвд, фейгин, розыск, уголовный розыск, адвокат