https://ukraina.ru/20231016/1050206294.html

План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин

План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин - 16.10.2023 Украина.ру

План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин

Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР

2023-10-16T08:24

2023-10-16T08:24

2023-10-16T10:14

переговоры

конфликт

китай

зарубежье

владимир путин

украина

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"Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин.Он выразил благодарность властям Китая за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис.При этом российский лидер напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.

https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html

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переговоры, конфликт, китай, зарубежье, владимир путин, украина