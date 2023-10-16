План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин - 16.10.2023 Украина.ру
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План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин
План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин - 16.10.2023 Украина.ру
План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин
Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
2023-10-16T08:24
2023-10-16T10:14
переговоры
конфликт
китай
зарубежье
владимир путин
украина
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"Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин.Он выразил благодарность властям Китая за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис.При этом российский лидер напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
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переговоры, конфликт, китай, зарубежье, владимир путин, украина
переговоры, конфликт, Китай, Зарубежье, Владимир Путин, Украина

План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - Путин

08:24 16.10.2023 (обновлено: 10:14 16.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
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Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
"Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин.
Он выразил благодарность властям Китая за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис.
При этом российский лидер напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
учения украинской морской пехоты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 18:08
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
 
переговорыконфликтКитайЗарубежьеВладимир ПутинУкраина
 
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