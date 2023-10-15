Сальдо: в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей
ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов на левобережья Херсонской области
Трое мирных жителей погибли при обстрелах Херсонской области со стороны ВСУ за последние сутки. Об этом 15 октября сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
“В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один — в Раденске. Еще один житель Алешек тяжело ранен”, - рассказал Сальдо.
По его словам, киевский режим продолжил обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области.
“По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке,
Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов”, - отметил Сальдо.
Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов”, - отметил Сальдо.
В ответ на обстрелы артиллеристы и ракетчики группировки войск "Днепр" подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооружённых формирований в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах, добавил глава Херсонской области.
По его информации, уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными оставили около 30 боевиков.
Также нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. В результате удара погибло около 20 боевиков, отметил Владимир Сальдо.
Также нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. В результате удара погибло около 20 боевиков, отметил Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо рассказал, что режим в Киеве полностью деградировал и перешел на террористические методы, о чем свидетельствуют регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области.
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