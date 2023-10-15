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Сальдо: в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей

Сальдо: в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей - 15.10.2023 Украина.ру

Сальдо: в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей

ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов на левобережья Херсонской области

2023-10-15T12:36

2023-10-15T12:36

2023-10-15T12:36

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херсонская область

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Трое мирных жителей погибли при обстрелах Херсонской области со стороны ВСУ за последние сутки. Об этом 15 октября сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.“В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один — в Раденске. Еще один житель Алешек тяжело ранен”, - рассказал Сальдо.По его словам, киевский режим продолжил обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области.“По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке,Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов”, - отметил Сальдо.В ответ на обстрелы артиллеристы и ракетчики группировки войск "Днепр" подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооружённых формирований в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах, добавил глава Херсонской области.По его информации, уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными оставили около 30 боевиков.Также нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. В результате удара погибло около 20 боевиков, отметил Владимир Сальдо.Ранее Сальдо рассказал, что режим в Киеве полностью деградировал и перешел на террористические методы, о чем свидетельствуют регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области.

https://ukraina.ru/20231014/1050177290.html

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новости, херсонская область, сальдо, мирные жители, обстрелы, всу, погибшие