Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами" - 15.10.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"
Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами" - 15.10.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"
Если мнение какого-либо политика в Европе не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста". Об этом в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2023-10-15T11:00
2023-10-15T11:00
новости
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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Таким образом обсуждение стратегии европейского будущего в ЕС невозможно из-за сильной политизации этих вопросов.По его словам, рациональный диалог в Евросоюзе было сложно вести и до событий февраля 2022 года на Украине, а после начала СВО это стало невозможным, так как "все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".Петер Сийярто также заявил о намерении Венгрии заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
https://ukraina.ru/20231014/1050174532.html
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новости, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз

Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"

11:00 15.10.2023
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
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Если мнение какого-либо политика в Европе не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста". Об этом в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Таким образом обсуждение стратегии европейского будущего в ЕС невозможно из-за сильной политизации этих вопросов.
"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист", - сказал политик.
По его словам, рациональный диалог в Евросоюзе было сложно вести и до событий февраля 2022 года на Украине, а после начала СВО это стало невозможным, так как "все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".
Петер Сийярто также заявил о намерении Венгрии заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
14 октября, 06:29
Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Закарпатья - СийяртоМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
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