https://ukraina.ru/20231015/1050188857.html

Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"

Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами" - 15.10.2023 Украина.ру

Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"

Если мнение какого-либо политика в Европе не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста". Об этом в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2023-10-15T11:00

2023-10-15T11:00

2023-10-15T11:00

новости

венгрия

петер сийярто

евросоюз

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Таким образом обсуждение стратегии европейского будущего в ЕС невозможно из-за сильной политизации этих вопросов.По его словам, рациональный диалог в Евросоюзе было сложно вести и до событий февраля 2022 года на Украине, а после начала СВО это стало невозможным, так как "все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".Петер Сийярто также заявил о намерении Венгрии заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.

https://ukraina.ru/20231014/1050174532.html

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2023

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новости, венгрия, петер сийярто, евросоюз