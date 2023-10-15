Глава МИД Венгрии объяснил, кого в Европе называют "кремлевскими пропагандистами"
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Если мнение какого-либо политика в Европе не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста". Об этом в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Таким образом обсуждение стратегии европейского будущего в ЕС невозможно из-за сильной политизации этих вопросов.
"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист", - сказал политик.
По его словам, рациональный диалог в Евросоюзе было сложно вести и до событий февраля 2022 года на Украине, а после начала СВО это стало невозможным, так как "все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".
Петер Сийярто также заявил о намерении Венгрии заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
14 октября, 06:29Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Закарпатья - СийяртоМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости