Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне - 14.10.2023 Украина.ру
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Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне
Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне - 14.10.2023 Украина.ру
Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне
В центре Вашингтона 13 октября прошли митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
2023-10-14T05:11
2023-10-14T05:12
новости
сша
митинг
палестино-израильский конфликт
израиль
палестина
хамас
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Митинг в поддержку Израиля прошёл рядом с Белым домом, в поддержку Палестины - вблизи здания Washington post. Обе акции собрали как минимум несколько сотен человек и прошли мирно. Полиция наблюдала со стороны, не вмешиваясь в происходящее.По информации агентства, полиция Капитолия на фоне сообщений о готовящихся антиизраильских протестах усилила меры безопасности.Митинги в поддержку Палестины также прошли в ряде других американских городов. В частности, местные СМИ сообщают о проведении аналогичных акций в Нью-Йорке, Чикаго и Портленде.Напомним, 13 октября по европейским городам прокатились многотысячные акции в поддержку Палестины в рамках так называемого "Дня гнева", объявленного Халидом Машалем, лидером и одним из основателей ХАМАС.
https://ukraina.ru/20231013/1050162541.html
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новости, сша, митинг, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, хамас
Новости, США, митинг, Палестино-израильский конфликт, Израиль, Палестина, ХАМАС

Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне

05:11 14.10.2023 (обновлено: 05:12 14.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В центре Вашингтона 13 октября прошли митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
Митинг в поддержку Израиля прошёл рядом с Белым домом, в поддержку Палестины - вблизи здания Washington post. Обе акции собрали как минимум несколько сотен человек и прошли мирно. Полиция наблюдала со стороны, не вмешиваясь в происходящее.
По информации агентства, полиция Капитолия на фоне сообщений о готовящихся антиизраильских протестах усилила меры безопасности.
Митинги в поддержку Палестины также прошли в ряде других американских городов. В частности, местные СМИ сообщают о проведении аналогичных акций в Нью-Йорке, Чикаго и Портленде.
Напомним, 13 октября по европейским городам прокатились многотысячные акции в поддержку Палестины в рамках так называемого "Дня гнева", объявленного Халидом Машалем, лидером и одним из основателей ХАМАС.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Вчера, 16:35
День гнева в Европе: в Лондоне закрыли еврейские школы, запретили лозунги и слово "Лондонистан"В Великобритании запретили использовать символику ХАМАС и антисемитские лозунги
 
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