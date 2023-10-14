https://ukraina.ru/20231014/1050174107.html

Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне

Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне - 14.10.2023 Украина.ру

Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне

В центре Вашингтона 13 октября прошли митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости

2023-10-14T05:11

2023-10-14T05:11

2023-10-14T05:12

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хамас

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Митинг в поддержку Израиля прошёл рядом с Белым домом, в поддержку Палестины - вблизи здания Washington post. Обе акции собрали как минимум несколько сотен человек и прошли мирно. Полиция наблюдала со стороны, не вмешиваясь в происходящее.По информации агентства, полиция Капитолия на фоне сообщений о готовящихся антиизраильских протестах усилила меры безопасности.Митинги в поддержку Палестины также прошли в ряде других американских городов. В частности, местные СМИ сообщают о проведении аналогичных акций в Нью-Йорке, Чикаго и Портленде.Напомним, 13 октября по европейским городам прокатились многотысячные акции в поддержку Палестины в рамках так называемого "Дня гнева", объявленного Халидом Машалем, лидером и одним из основателей ХАМАС.

https://ukraina.ru/20231013/1050162541.html

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2023

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новости, сша, митинг, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, хамас