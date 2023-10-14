Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла", расположенному на юге Ливана, после проникновения в Израиль "неопознанного объекта". Об этом пресс-служба ЦАХАЛ 14 октября сообщает в своём телеграм-канале
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильских военных.
Отмечается, что "проникший воздушный объект" был перехвачен и обстрелян.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Армию обороны Израиля в применении в Ливане и Газе боеприпасов с белым фосфором.
По данным палестинских медиков на вечер 13 октября, интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин.
Вчера, 04:35Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights WatchАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом 12 октября заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)