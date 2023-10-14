https://ukraina.ru/20231014/1050173834.html

Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане - 14.10.2023 Украина.ру

Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла", расположенному на юге Ливана, после проникновения в Израиль "неопознанного объекта". Об этом пресс-служба ЦАХАЛ 14 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-14T04:17

2023-10-14T04:17

2023-10-14T04:17

новости

израиль

палестино-израильский конфликт

ливан

палестина

хезболла

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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильских военных.Отмечается, что "проникший воздушный объект" был перехвачен и обстрелян.Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Армию обороны Израиля в применении в Ливане и Газе боеприпасов с белым фосфором.По данным палестинских медиков на вечер 13 октября, интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин.

https://ukraina.ru/20231013/1050144485.html

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ливан, палестина, хезболла