Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане - 14.10.2023 Украина.ру
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Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане - 14.10.2023 Украина.ру
Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла", расположенному на юге Ливана, после проникновения в Израиль "неопознанного объекта". Об этом пресс-служба ЦАХАЛ 14 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-14T04:17
2023-10-14T04:17
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
ливан
палестина
хезболла
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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильских военных.Отмечается, что "проникший воздушный объект" был перехвачен и обстрелян.Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Армию обороны Израиля в применении в Ливане и Газе боеприпасов с белым фосфором.По данным палестинских медиков на вечер 13 октября, интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ливан, палестина, хезболла
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ливан, Палестина, Хезболла

Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

04:17 14.10.2023
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла", расположенному на юге Ливана, после проникновения в Израиль "неопознанного объекта". Об этом пресс-служба ЦАХАЛ 14 октября сообщает в своём телеграм-канале
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильских военных.
Отмечается, что "проникший воздушный объект" был перехвачен и обстрелян.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Армию обороны Израиля в применении в Ливане и Газе боеприпасов с белым фосфором.
По данным палестинских медиков на вечер 13 октября, интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Вчера, 04:35
Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights WatchАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом 12 октября заявляет правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)
 
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