Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину - 14.10.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину - 14.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
У Украины будут проблемы с отдельными видами вооружений и она вряд ли сможет нарастить новую группировку войск, чтобы показать США значительные успехи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-14T05:15
2023-10-14T05:15
новости
сша
украина
израиль
вооружение
финансирование
всу
потери всу
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Большой наступательной активности Украины мы уже не увидим. Но поддерживать украинскую армию в оборонительном состоянии у Запада хватит денег минимум на два года, рассказал эксперт.США смогут поддерживать сразу два фронта — Украину и Израиль. Не все это понимают, но дело в том, что поддерживать Киев в состоянии вялотекущей войны обходится Штатам весьма недорого, добавил журналист.Другое дело, что Штаты вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, чтобы получить какие-то серьёзные результаты на поле боя. Потому что в этом году Киев просто стер с трудом набранную группировку за несколько месяцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050124080.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, израиль, вооружение, финансирование, всу, потери всу
Новости, США, Украина, Израиль, вооружение, финансирование, ВСУ, потери ВСУ

Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину

05:15 14.10.2023
 
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© Public domain
Читать в
У Украины будут проблемы с отдельными видами вооружений и она вряд ли сможет нарастить новую группировку войск, чтобы показать США значительные успехи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Большой наступательной активности Украины мы уже не увидим. Но поддерживать украинскую армию в оборонительном состоянии у Запада хватит денег минимум на два года, рассказал эксперт.
США смогут поддерживать сразу два фронта — Украину и Израиль. Не все это понимают, но дело в том, что поддерживать Киев в состоянии вялотекущей войны обходится Штатам весьма недорого, добавил журналист.
"Поставки вооружений и финансирование госаппарата (тем более что часть этих трат можно скинуть на союзников), США могут себе позволить. Тем более Вашингтон может обосновать, что это важно для прямого сдерживания России и опосредованного сдерживания Китая", - подчеркнул Скорбогатый.
Другое дело, что Штаты вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, чтобы получить какие-то серьёзные результаты на поле боя. Потому что в этом году Киев просто стер с трудом набранную группировку за несколько месяцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Вчера, 05:01
"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигналЕсли США сделают выбор в пользу финансирования Израиля, это окажет непосредственное влияние на ход специальной военной операции РФ на Украине
 
НовостиСШАУкраинаИзраильвооружениефинансированиеВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:21Когда конец войне? Украинские эксперты высказывают версии
05:15Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
05:11Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Вашингтоне
04:43России надо учитывать весь ядерный арсенал Запада – МИД РФ
04:41Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве
04:17Израиль нанёс удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
04:15Дело не в лобовых атаках. Журналист раскрыл сложный замысел операции ВС РФ под Авдеевкой
04:13Юрий Кнутов: Россия гибко расправляется с ВСУ в Авдеевке, чтобы к зиме 2024 года закончить СВО победой
03:48ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:14Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху
02:51США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
02:47Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
02:26Тренировки пилотов ВСУ на F-16 начнутся в США на следующей неделе – Politico
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