https://ukraina.ru/20231014/1050170752.html

Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину

Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину - 14.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину

У Украины будут проблемы с отдельными видами вооружений и она вряд ли сможет нарастить новую группировку войск, чтобы показать США значительные успехи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-10-14T05:15

2023-10-14T05:15

2023-10-14T05:15

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Большой наступательной активности Украины мы уже не увидим. Но поддерживать украинскую армию в оборонительном состоянии у Запада хватит денег минимум на два года, рассказал эксперт.США смогут поддерживать сразу два фронта — Украину и Израиль. Не все это понимают, но дело в том, что поддерживать Киев в состоянии вялотекущей войны обходится Штатам весьма недорого, добавил журналист.Другое дело, что Штаты вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, чтобы получить какие-то серьёзные результаты на поле боя. Потому что в этом году Киев просто стер с трудом набранную группировку за несколько месяцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231013/1050124080.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, израиль, вооружение, финансирование, всу, потери всу