https://ukraina.ru/20231014/1050170752.html
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину - 14.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
У Украины будут проблемы с отдельными видами вооружений и она вряд ли сможет нарастить новую группировку войск, чтобы показать США значительные успехи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-14T05:15
2023-10-14T05:15
2023-10-14T05:15
новости
сша
украина
израиль
вооружение
финансирование
всу
потери всу
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Большой наступательной активности Украины мы уже не увидим. Но поддерживать украинскую армию в оборонительном состоянии у Запада хватит денег минимум на два года, рассказал эксперт.США смогут поддерживать сразу два фронта — Украину и Израиль. Не все это понимают, но дело в том, что поддерживать Киев в состоянии вялотекущей войны обходится Штатам весьма недорого, добавил журналист.Другое дело, что Штаты вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, чтобы получить какие-то серьёзные результаты на поле боя. Потому что в этом году Киев просто стер с трудом набранную группировку за несколько месяцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050124080.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, израиль, вооружение, финансирование, всу, потери всу
Новости, США, Украина, Израиль, вооружение, финансирование, ВСУ, потери ВСУ
Политолог объяснил, потянут ли США войну на два фронта и хватит ли денег на Украину
У Украины будут проблемы с отдельными видами вооружений и она вряд ли сможет нарастить новую группировку войск, чтобы показать США значительные успехи на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Большой наступательной активности Украины мы уже не увидим. Но поддерживать украинскую армию в оборонительном состоянии у Запада хватит денег минимум на два года, рассказал эксперт.
США смогут поддерживать сразу два фронта — Украину и Израиль. Не все это понимают, но дело в том, что поддерживать Киев в состоянии вялотекущей войны обходится Штатам весьма недорого, добавил журналист.
"Поставки вооружений и финансирование госаппарата (тем более что часть этих трат можно скинуть на союзников), США могут себе позволить. Тем более Вашингтон может обосновать, что это важно для прямого сдерживания России и опосредованного сдерживания Китая", - подчеркнул Скорбогатый.
Другое дело, что Штаты вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, чтобы получить какие-то серьёзные результаты на поле боя. Потому что в этом году Киев просто стер с трудом набранную группировку за несколько месяцев, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь