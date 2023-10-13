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Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку

Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку - 13.10.2023 Украина.ру

Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку

По итогам состоявшегося 13 октября заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке учреждена Международная организация по русскому языку. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

2023-10-13T20:59

2023-10-13T20:59

2023-10-13T20:59

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Всего по итогам Совета глав государств СНГ подписано 17 документов. Среди них – договор об учреждении Международной организации по русскому языку.Юридическую основу договора составила концепция создания под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, утверждённая решением Совета глав государств Содружества от 14 октября 2022 года.Целью организации заявлено "создать условия для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания".Учредители Международной организации по русскому языку подчеркнули "роль русского языка как официального и/или рабочего языка Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и как основного средства межнациональной коммуникации для народов различных государств".Созданная организация является международной межправительственной организацией с международной правосубъектностью и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.Договор открыт для присоединения к нему других государств, готовых принять на себя обязательства по этому документу. По согласию сторон в договор могут быть внесены изменения.Президент России Владимир Путин предложил разметить штаб квартиру Международную организацию по русскому языку в Сочи.

https://ukraina.ru/20230907/1049230595.html

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новости, россия, сочи, снг, владимир путин, русский мир, русский язык, нго, гуманитарная политика, межгосударственные отношения, международные отношения, международное право