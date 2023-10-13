Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку - 13.10.2023 Украина.ру
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Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку - 13.10.2023 Украина.ру
Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
По итогам состоявшегося 13 октября заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке учреждена Международная организация по русскому языку. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
2023-10-13T20:59
2023-10-13T20:59
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гуманитарная политика
межгосударственные отношения
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Всего по итогам Совета глав государств СНГ подписано 17 документов. Среди них – договор об учреждении Международной организации по русскому языку.Юридическую основу договора составила концепция создания под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, утверждённая решением Совета глав государств Содружества от 14 октября 2022 года.Целью организации заявлено "создать условия для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания".Учредители Международной организации по русскому языку подчеркнули "роль русского языка как официального и/или рабочего языка Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и как основного средства межнациональной коммуникации для народов различных государств".Созданная организация является международной межправительственной организацией с международной правосубъектностью и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.Договор открыт для присоединения к нему других государств, готовых принять на себя обязательства по этому документу. По согласию сторон в договор могут быть внесены изменения.Президент России Владимир Путин предложил разметить штаб квартиру Международную организацию по русскому языку в Сочи.
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новости, россия, сочи, снг, владимир путин, русский мир, русский язык, нго, гуманитарная политика, межгосударственные отношения, международные отношения, международное право
Новости, Россия, Сочи, СНГ, Владимир Путин, Русский мир, Русский язык, НГО, гуманитарная политика, межгосударственные отношения, международные отношения, международное право

Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку

20:59 13.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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По итогам состоявшегося 13 октября заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке учреждена Международная организация по русскому языку. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
Всего по итогам Совета глав государств СНГ подписано 17 документов. Среди них – договор об учреждении Международной организации по русскому языку.
Юридическую основу договора составила концепция создания под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, утверждённая решением Совета глав государств Содружества от 14 октября 2022 года.
Целью организации заявлено "создать условия для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания".
Учредители Международной организации по русскому языку подчеркнули "роль русского языка как официального и/или рабочего языка Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и как основного средства межнациональной коммуникации для народов различных государств".
Созданная организация является международной межправительственной организацией с международной правосубъектностью и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Договор открыт для присоединения к нему других государств, готовых принять на себя обязательства по этому документу. По согласию сторон в договор могут быть внесены изменения.
Президент России Владимир Путин предложил разметить штаб квартиру Международную организацию по русскому языку в Сочи.
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