https://ukraina.ru/20231013/1050167082.html
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат" - 13.10.2023 Украина.ру
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
2023-10-13T18:04
2023-10-13T18:04
2023-10-13T18:04
владимир путин
пропускной пункт
информационная война
дональд трамп
новости
сми
сша
русофобия
фейки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049961021_0:78:3178:1866_1920x0_80_0_0_c6bc4d82edcdcd1df3bd2e7b4a3a21b7.jpg
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин."Вы зря читаете американские СМИ", - сказал российский лидер."Они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте - он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развитию американских СМИ. Они вас нехорошему научат", - отметил Путин.Накануне финансируемые правительством США издания распространили ряд лживых сообщений, часть из которых удалили без каких-либо извинений. Антироссийская пропаганда стала мейнстримом западной прессы с 2014 года, усилившись с началом СВО на Украине.
https://ukraina.ru/20231013/1050163567.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049961021_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_47ccefe655138f445bb499f2b3063203.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, пропускной пункт, информационная война, дональд трамп, новости, сми, сша, русофобия, фейки
Владимир Путин, пропускной пункт, информационная война, Дональд Трамп, Новости, СМИ, США, Русофобия, фейки
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
"Вы зря читаете американские СМИ", - сказал российский лидер.
"Они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте - он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развитию американских СМИ. Они вас нехорошему научат", - отметил Путин.
Накануне финансируемые правительством США издания распространили ряд лживых сообщений, часть из которых удалили без каких-либо извинений. Антироссийская пропаганда стала мейнстримом западной прессы с 2014 года, усилившись с началом СВО на Украине.