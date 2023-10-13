Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат" - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат" - 13.10.2023 Украина.ру
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
2023-10-13T18:04
2023-10-13T18:04
владимир путин
пропускной пункт
информационная война
дональд трамп
новости
сми
сша
русофобия
фейки
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Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин."Вы зря читаете американские СМИ", - сказал российский лидер."Они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте - он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развитию американских СМИ. Они вас нехорошему научат", - отметил Путин.Накануне финансируемые правительством США издания распространили ряд лживых сообщений, часть из которых удалили без каких-либо извинений. Антироссийская пропаганда стала мейнстримом западной прессы с 2014 года, усилившись с началом СВО на Украине.
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владимир путин, пропускной пункт, информационная война, дональд трамп, новости, сми, сша, русофобия, фейки
Владимир Путин, пропускной пункт, информационная война, Дональд Трамп, Новости, СМИ, США, Русофобия, фейки

Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"

18:04 13.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
"Вы зря читаете американские СМИ", - сказал российский лидер.
"Они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте - он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развитию американских СМИ. Они вас нехорошему научат", - отметил Путин.
Накануне финансируемые правительством США издания распространили ряд лживых сообщений, часть из которых удалили без каких-либо извинений. Антироссийская пропаганда стала мейнстримом западной прессы с 2014 года, усилившись с началом СВО на Украине.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
16:50
Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?Требование Израиля срочно эвакуировать миллион жителей палестинской Газы не вызвало адекватной реакции политиков Запада. Размышлениями на эту тему и параллелями с Украиной поделился 13 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
 
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18:06Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
18:04Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"
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