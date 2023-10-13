https://ukraina.ru/20231013/1050167082.html

Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"

Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат" - 13.10.2023 Украина.ру

Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"

Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

2023-10-13T18:04

2023-10-13T18:04

2023-10-13T18:04

владимир путин

пропускной пункт

информационная война

дональд трамп

новости

сми

сша

русофобия

фейки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049961021_0:78:3178:1866_1920x0_80_0_0_c6bc4d82edcdcd1df3bd2e7b4a3a21b7.jpg

Путин: "Вы зря читаете американские СМИ – они вас нехорошему научат"Дональд Трамп говорит здраво – в отличие от комментаторов СМИ США. Об этом 13 октября в Бишкеке сообщил журналистам президент России Владимир Путин."Вы зря читаете американские СМИ", - сказал российский лидер."Они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте - он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развитию американских СМИ. Они вас нехорошему научат", - отметил Путин.Накануне финансируемые правительством США издания распространили ряд лживых сообщений, часть из которых удалили без каких-либо извинений. Антироссийская пропаганда стала мейнстримом западной прессы с 2014 года, усилившись с началом СВО на Украине.

https://ukraina.ru/20231013/1050163567.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, пропускной пункт, информационная война, дональд трамп, новости, сми, сша, русофобия, фейки