https://ukraina.ru/20231013/1050166917.html

Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха

Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха - 13.10.2023 Украина.ру

Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха

Отсутствие премьер-министра Армении на саммите СНГ объяснимо занятостью Никола Пашиняна и не указывает на намерение этой постсоветской республики покинуть межгосударственное объединение. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.

2023-10-13T17:53

2023-10-13T17:53

2023-10-13T17:53

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По его словам, "никуда Армения из СНГ не выходит", а её премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по понятным причинам."Мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет – у на график работы есть, выстроен", - сказал Путин.По его словам, продолжается работа и по линии правительств России и Армении. Что же касается конкретных причин, по которым Пашинян не прибыл на саммит СНГ, то Путин переадресовал соответствующие вопросы премьер-министру Армении."Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал президент России.Несмотря на отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит лидеров СНГ в Бишкеке состоялся. Участие в нём приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев.

https://ukraina.ru/20230921/1049573554.html

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