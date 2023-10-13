Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха
Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха - 13.10.2023 Украина.ру
Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха
Отсутствие премьер-министра Армении на саммите СНГ объяснимо занятостью Никола Пашиняна и не указывает на намерение этой постсоветской республики покинуть межгосударственное объединение. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.
2023-10-13T17:53
2023-10-13T17:53
новости
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
карабахский конфликт
нагорный карабах
карабах
бишкек
киргизия
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По его словам, "никуда Армения из СНГ не выходит", а её премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по понятным причинам."Мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет – у на график работы есть, выстроен", - сказал Путин.По его словам, продолжается работа и по линии правительств России и Армении. Что же касается конкретных причин, по которым Пашинян не прибыл на саммит СНГ, то Путин переадресовал соответствующие вопросы премьер-министру Армении."Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал президент России.Несмотря на отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит лидеров СНГ в Бишкеке состоялся. Участие в нём приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев.
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новости, владимир путин, россия, армения, никол пашинян, карабахский конфликт, нагорный карабах, карабах, бишкек, киргизия, снг, постсоветское пространство, бывший ссср, межгосударственные отношения
Новости, Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян, Карабахский конфликт, Нагорный Карабах, Карабах, Бишкек, Киргизия, СНГ, постсоветское пространство, бывший СССР, межгосударственные отношения

Путин понимает Пашиняна, занятого трагедией армян Карабаха

17:53 13.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
© POOL
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Отсутствие премьер-министра Армении на саммите СНГ объяснимо занятостью Никола Пашиняна и не указывает на намерение этой постсоветской республики покинуть межгосударственное объединение. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.
По его словам, "никуда Армения из СНГ не выходит", а её премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по понятным причинам.
"Мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет – у на график работы есть, выстроен", - сказал Путин.
По его словам, продолжается работа и по линии правительств России и Армении. Что же касается конкретных причин, по которым Пашинян не прибыл на саммит СНГ, то Путин переадресовал соответствующие вопросы премьер-министру Армении.
"Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал президент России.
Несмотря на отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит лидеров СНГ в Бишкеке состоялся. Участие в нём приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев.
Вильсоновская Армения (мандат США 1920 года) и президент США Вудро Вильсон
21 сентября, 08:00История
Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаковОбщей чертой постмайданных режимов является полный отказ от советского периода своей истории и обращение к периоду досоветскому, времён Гражданской войны. Такая ориентация приводит к неизменным результатам, включая утрату части территории. Однако это никого ещё не останавливало. Сейчас этим путём следует Армения
 
НовостиВладимир ПутинРоссияАрменияНикол ПашинянКарабахский конфликтНагорный КарабахКарабахБишкекКиргизияСНГпостсоветское пространствобывший СССРмежгосударственные отношения
 
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